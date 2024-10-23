https://ria.ru/20241023/tramp-1979464107.html

Трамп якобы хотел иметь генералов, "как у Гитлера", пишут СМИ

Трамп якобы хотел иметь генералов, "как у Гитлера", пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2024

Трамп якобы хотел иметь генералов, "как у Гитлера", пишут СМИ

Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп якобы высказывал желание иметь лояльных генералов, "как у Адольфа Гитлера", заявляет интернет-издание... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T05:55

2024-10-23T05:55

2024-10-23T06:05

в мире

сша

дональд трамп

адольф гитлер

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп якобы высказывал желание иметь лояльных генералов, "как у Адольфа Гитлера", заявляет интернет-издание Atlantic со ссылкой на два неназванных источника. Atlantic утверждает, что во время своего первого президентского срока Трамп якобы постоянно "выражал презрение" к служившим в армии. Как заявили изданию неназванные бывшие генералы, работавшие на Трампа, единственная военная добродетель, которую он ценит, — "это послушание". "Мне нужны такие генералы, какие были у (Адольфа. - Прим. ред.) Гитлера. Люди, которые были ему полностью преданы, выполняли приказы", — заявили Atlantic два источника, слышавшие утверждение Трампа в частной беседе в Белом доме. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241023/bajden-1979451129.html

https://ria.ru/20240922/trump-1974132487.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, адольф гитлер, камала харрис, выборы президента сша — 2024