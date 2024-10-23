Трамп якобы хотел иметь генералов, "как у Гитлера", пишут СМИ
Atlantic: Трамп хотел иметь лояльных генералов, как у Адольфа Гитлера
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп якобы высказывал желание иметь лояльных генералов, "как у Адольфа Гитлера", заявляет интернет-издание Atlantic со ссылкой на два неназванных источника.
Atlantic утверждает, что во время своего первого президентского срока Трамп якобы постоянно "выражал презрение" к служившим в армии. Как заявили изданию неназванные бывшие генералы, работавшие на Трампа, единственная военная добродетель, которую он ценит, — "это послушание".
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"Мне нужны такие генералы, какие были у (Адольфа. - Прим. ред.) Гитлера. Люди, которые были ему полностью преданы, выполняли приказы", — заявили Atlantic два источника, слышавшие утверждение Трампа в частной беседе в Белом доме.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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