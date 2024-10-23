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Трамп якобы хотел иметь генералов, "как у Гитлера", пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2024
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05:55 23.10.2024 (обновлено: 06:05 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/tramp-1979464107.html
Трамп якобы хотел иметь генералов, "как у Гитлера", пишут СМИ
Трамп якобы хотел иметь генералов, "как у Гитлера", пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2024
Трамп якобы хотел иметь генералов, "как у Гитлера", пишут СМИ
Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп якобы высказывал желание иметь лояльных генералов, "как у Адольфа Гитлера", заявляет интернет-издание... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:55
2024-10-23T06:05
в мире
сша
дональд трамп
адольф гитлер
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп якобы высказывал желание иметь лояльных генералов, "как у Адольфа Гитлера", заявляет интернет-издание Atlantic со ссылкой на два неназванных источника. Atlantic утверждает, что во время своего первого президентского срока Трамп якобы постоянно "выражал презрение" к служившим в армии. Как заявили изданию неназванные бывшие генералы, работавшие на Трампа, единственная военная добродетель, которую он ценит, — "это послушание". "Мне нужны такие генералы, какие были у (Адольфа. - Прим. ред.) Гитлера. Люди, которые были ему полностью преданы, выполняли приказы", — заявили Atlantic два источника, слышавшие утверждение Трампа в частной беседе в Белом доме. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241023/bajden-1979451129.html
https://ria.ru/20240922/trump-1974132487.html
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в мире, сша, дональд трамп, адольф гитлер, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Адольф Гитлер, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп якобы хотел иметь генералов, "как у Гитлера", пишут СМИ

Atlantic: Трамп хотел иметь лояльных генералов, как у Адольфа Гитлера

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп якобы высказывал желание иметь лояльных генералов, "как у Адольфа Гитлера", заявляет интернет-издание Atlantic со ссылкой на два неназванных источника.
Atlantic утверждает, что во время своего первого президентского срока Трамп якобы постоянно "выражал презрение" к служившим в армии. Как заявили изданию неназванные бывшие генералы, работавшие на Трампа, единственная военная добродетель, которую он ценит, — "это послушание".
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"Мне нужны такие генералы, какие были у (Адольфа. - Прим. ред.) Гитлера. Люди, которые были ему полностью преданы, выполняли приказы", — заявили Atlantic два источника, слышавшие утверждение Трампа в частной беседе в Белом доме.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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22 сентября, 20:49
 
В миреСШАДональд ТрампАдольф ГитлерКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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