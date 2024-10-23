https://ria.ru/20241023/tramp-1979459886.html

Трамп пойдет на переговоры по Украине при одном условии, заявил аналитик

Трамп пойдет на переговоры по Украине при одном условии, заявил аналитик - РИА Новости, 23.10.2024

Трамп пойдет на переговоры по Украине при одном условии, заявил аналитик

В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может пойти на переговоры по Украине, однако при победе его соперницы Камалы Харрис, конфликт... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T04:54

2024-10-23T04:54

2024-10-23T05:38

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может пойти на переговоры по Украине, однако при победе его соперницы Камалы Харрис, конфликт продолжится за счет Европы, заявил РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. "Если вы позволите мне быть недипломатичным, то на этих выборах мы будем выбирать между "сионистом-1" и "сионистом-2". Это главное. Хоть и иронично, но это правда", — заявил аналитик. В отношении Украины, считает Эскобар, ситуация изменится. Потому что то, как Трамп видит окончание войны на Украине, отличается от взглядов демократов. "Таким образом, мы можем ожидать, что Трамп сядет за стол переговоров с (президентом России Владимиром. - Прим. ред. ) Путиным и что-то придумает. Что касается демократов, то это будет означать, что нынешняя демократическая администрация продолжит войну против Украины. И, конечно, они собираются переложить большую часть финансового бремени на европейцев. Европейцы будут платить за продолжение войны на Украине", — добавил он. "Во всех отношениях американцы будут отстраняться, потому что они будут думать о Китае. Потому что это - главный психоз в Вашингтоне. Китай - наш главный враг. Это даже не Россия", — подытожил Пепе Эскобар. Оценивать готовность кандидата в президента США Дональда Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно, нужно дождаться окончания президентских выборов в США, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240919/tramp-1973712758.html

https://ria.ru/20240701/orban-1956762606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024