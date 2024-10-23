В Египте заявили о росте товарооборота со странами БРИКС
Товарооборот между Египтом и странами БРИКС вырос на 15 процентов
© AP Photo / Manu BraboПанорама Каира, Египет
© AP Photo / Manu Brabo
Панорама Каира, Египет. Архивное фото
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КАИР, 23 окт - РИА Новости. Товарооборот между Египтом и всеми остальными странами объединения БРИКС за первые восемь месяцев 2024 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявило египетское центральное управление общественной мобилизации и статистики.
"В первые восемь месяцев 2024 года объем товарооборота между Египтом и странами БРИКС достиг 30,2 миллиарда долларов. За тот же период 2023 года он составил 26,2 миллиарда долларов. Рост составил 15%", - говорится в заявлении управления.
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Управление также отметило, что экспорт из Египта в страны БРИКС за первые восемь месяцев нынешнего года достиг 5,7 миллиарда долларов, увеличившись на 7,3%.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.