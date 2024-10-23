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В Египте заявили о росте товарооборота со странами БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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01:05 23.10.2024 (обновлено: 01:09 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/tovarooborot-1979448766.html
В Египте заявили о росте товарооборота со странами БРИКС
В Египте заявили о росте товарооборота со странами БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
В Египте заявили о росте товарооборота со странами БРИКС
Товарооборот между Египтом и всеми остальными странами объединения БРИКС за первые восемь месяцев 2024 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T01:05
2024-10-23T01:09
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КАИР, 23 окт - РИА Новости. Товарооборот между Египтом и всеми остальными странами объединения БРИКС за первые восемь месяцев 2024 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявило египетское центральное управление общественной мобилизации и статистики. "В первые восемь месяцев 2024 года объем товарооборота между Египтом и странами БРИКС достиг 30,2 миллиарда долларов. За тот же период 2023 года он составил 26,2 миллиарда долларов. Рост составил 15%", - говорится в заявлении управления. Управление также отметило, что экспорт из Египта в страны БРИКС за первые восемь месяцев нынешнего года достиг 5,7 миллиарда долларов, увеличившись на 7,3%. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240607/egipet-1951211095.html
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египет, россия, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Египет, Россия, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
В Египте заявили о росте товарооборота со странами БРИКС

Товарооборот между Египтом и странами БРИКС вырос на 15 процентов

© AP Photo / Manu BraboПанорама Каира, Египет
Панорама Каира, Египет - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Manu Brabo
Панорама Каира, Египет. Архивное фото
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КАИР, 23 окт - РИА Новости. Товарооборот между Египтом и всеми остальными странами объединения БРИКС за первые восемь месяцев 2024 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявило египетское центральное управление общественной мобилизации и статистики.
"В первые восемь месяцев 2024 года объем товарооборота между Египтом и странами БРИКС достиг 30,2 миллиарда долларов. За тот же период 2023 года он составил 26,2 миллиарда долларов. Рост составил 15%", - говорится в заявлении управления.
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Управление также отметило, что экспорт из Египта в страны БРИКС за первые восемь месяцев нынешнего года достиг 5,7 миллиарда долларов, увеличившись на 7,3%.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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