https://ria.ru/20241023/tovarooborot-1979448766.html

В Египте заявили о росте товарооборота со странами БРИКС

В Египте заявили о росте товарооборота со странами БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

В Египте заявили о росте товарооборота со странами БРИКС

Товарооборот между Египтом и всеми остальными странами объединения БРИКС за первые восемь месяцев 2024 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T01:05

2024-10-23T01:05

2024-10-23T01:09

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саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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КАИР, 23 окт - РИА Новости. Товарооборот между Египтом и всеми остальными странами объединения БРИКС за первые восемь месяцев 2024 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявило египетское центральное управление общественной мобилизации и статистики. "В первые восемь месяцев 2024 года объем товарооборота между Египтом и странами БРИКС достиг 30,2 миллиарда долларов. За тот же период 2023 года он составил 26,2 миллиарда долларов. Рост составил 15%", - говорится в заявлении управления. Управление также отметило, что экспорт из Египта в страны БРИКС за первые восемь месяцев нынешнего года достиг 5,7 миллиарда долларов, увеличившись на 7,3%. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240607/egipet-1951211095.html

https://ria.ru/20240919/briks-1973680955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, россия, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире