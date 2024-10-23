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Число жертв теракта в Анкаре увеличилось до пяти - РИА Новости, 23.10.2024
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21:01 23.10.2024 (обновлено: 21:26 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/terakt-1979677527.html
Число жертв теракта в Анкаре увеличилось до пяти
Число жертв теракта в Анкаре увеличилось до пяти - РИА Новости, 23.10.2024
Число жертв теракта в Анкаре увеличилось до пяти
Число жертв теракта на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре выросло до пяти, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:01
2024-10-23T21:26
анкара (провинция)
в мире
турция
рабочая партия курдистана
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СТАМБУЛ, 23 окт — РИА Новости. Число жертв теракта на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре выросло до пяти, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая."Число погибших выросло до пяти. Пострадали 22 человека, из них 19 остаются в больницах, двое — в тяжелом состоянии", — сказал он.Как уточнил министр, процесс идентификации личности террористов продолжается. По оценке ведомства, речь идет о членах запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК)."Как только мы получим четкие улики, поделимся с общественностью", — резюмировал Ерликая.В среду в районе Кахраманказан, у здания корпорации TUSAŞ, прогремел взрыв, за которым последовала стрельба. Правоохранительные органы ликвидировали двух боевиков. Телеканал Habertürk опубликовал запись с камер наблюдения, на которой видно, как преступники вышли из подъехавшего к проходной такси, а затем как минимум два вооруженных человека — мужчина и женщина — зашли в здание, где, как сообщалось, могут прятаться сотрудники компании.Сейчас на месте работают многочисленные отряды полиции и военные, движение по ближайшим автодорогам перекрыто. Генпрокуратура в Анкаре начала расследование.Посольство России сообщило РИА Новости, что не получало данных о пострадавших в теракте соотечественниках.TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, а также модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
https://ria.ru/20240830/turtsija-1969418771.html
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Теракт у здания компании TUSAŞ в Анкаре, слышна стрельба
Теракт у здания компании TUSAŞ в Анкаре, слышна стрельба
2024-10-23T21:01
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Боевики, совершившие теракт на промышленном объекте в Анкаре
Группа боевиков могла участвовать в теракте на промышленном объекте в Анкаре, один-два прорвались в здание, передает турецкий Habertürk. Телеканал также показал кадры с боевиками, подъехавшими на такси к проходной компании Tusaş.
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анкара (провинция), в мире, турция, рабочая партия курдистана
Анкара (провинция), В мире, Турция, Рабочая партия Курдистана
Число жертв теракта в Анкаре увеличилось до пяти

МВД Турции: число жертв теракта в Анкаре увеличилось до пяти

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СТАМБУЛ, 23 окт — РИА Новости. Число жертв теракта на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре выросло до пяти, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
"Число погибших выросло до пяти. Пострадали 22 человека, из них 19 остаются в больницах, двое — в тяжелом состоянии", — сказал он.
Как уточнил министр, процесс идентификации личности террористов продолжается. По оценке ведомства, речь идет о членах запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК).
"Как только мы получим четкие улики, поделимся с общественностью", — резюмировал Ерликая.
© AP Photo / Yavuz OzdenАварийные бригады и группы безопасности недалеко от здания турецкой компании TUSAŞ на окраине Анкары, Турция
Аварийные бригады и группы безопасности недалеко от здания турецкой компании TUSAŞ на окраине Анкары, Турция - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Yavuz Ozden
Аварийные бригады и группы безопасности недалеко от здания турецкой компании TUSAŞ на окраине Анкары, Турция
В среду в районе Кахраманказан, у здания корпорации TUSAŞ, прогремел взрыв, за которым последовала стрельба. Правоохранительные органы ликвидировали двух боевиков.
Телеканал Habertürk опубликовал запись с камер наблюдения, на которой видно, как преступники вышли из подъехавшего к проходной такси, а затем как минимум два вооруженных человека — мужчина и женщина — зашли в здание, где, как сообщалось, могут прятаться сотрудники компании.
© AP PhotoМашины скорой помощи недалеко от объекта аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре, Турция
Машины скорой помощи недалеко от объекта аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo
Машины скорой помощи недалеко от объекта аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре, Турция
Сейчас на месте работают многочисленные отряды полиции и военные, движение по ближайшим автодорогам перекрыто. Генпрокуратура в Анкаре начала расследование.
Посольство России сообщило РИА Новости, что не получало данных о пострадавших в теракте соотечественниках.
TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, а также модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
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Анкара (провинция)В миреТурцияРабочая партия Курдистана
 
 
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