https://ria.ru/20241023/terakt-1979597603.html

В Анкаре произошел теракт, есть погибшие

В Анкаре произошел теракт, есть погибшие - РИА Новости, 23.10.2024

В Анкаре произошел теракт, есть погибшие

В Анкаре у здания корпорации TUSAŞ, производителя военных самолетов и космического оборудования, прогремел взрыв, передает агентство IHA. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:11

2024-10-23T16:11

2024-10-23T17:32

в мире

анкара (провинция)

турция

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979608995_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a98b30bc26d5c7a66de6e4833f31e71.jpg

СТАМБУЛ, 23 окт — РИА Новости. В Анкаре у здания корпорации TUSAŞ, производителя военных самолетов и космического оборудования, прогремел взрыв, передает агентство IHA."На производственном объекте TUSAŞ в районе Кахраманказан прогремел взрыв, также слышны звуки стрельбы", — говорится в сообщении.Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что речь идет о теракте, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. При этом он не назвал их точное число.По данным CNN Türk, в нападении участвовала целая группа боевиков.В свою очередь, телеканал Habertürk опубликовал запись с камер наблюдения, на котором видно, как преступники вышли из подъехавшего к проходной такси, а затем как минимум два вооруженных человека зашли в здание, где, как отмечается, могут прятаться сотрудники TUSAŞ. В районе ЧП каждые пять-десять минут слышна стрельба.Позднее газета Sabah сообщила, что двух из трех нападавших ликвидировали. Официального подтверждения этой информации не было.На месте работают многочисленные отряды полиции и военные, движение по ближайшим автодорогам перекрыто. Генпрокуратура в Анкаре начала расследование.Посольство России сообщило РИА Новости, что не получало данных о пострадавших в теракте соотечественниках.TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, а также модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.

https://ria.ru/20240830/turtsija-1969418771.html

анкара (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Теракт у здания компании TUSAŞ в Анкаре, слышна стрельба Теракт у здания компании TUSAŞ в Анкаре, слышна стрельба 2024-10-23T16:11 true PT0M32S

Боевики, совершившие теракт на промышленном объекте в Анкаре Группа боевиков могла участвовать в теракте на промышленном объекте в Анкаре, один-два прорвались в здание, передает турецкий Habertürk. Телеканал также показал кадры с боевиками, подъехавшими на такси к проходной компании Tusaş. 2024-10-23T16:11 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, анкара (провинция), турция, f-16