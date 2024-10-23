https://ria.ru/20241023/terakt-1979597603.html
В Анкаре произошел теракт, есть погибшие
В Анкаре произошел теракт, есть погибшие - РИА Новости, 23.10.2024
В Анкаре произошел теракт, есть погибшие
В Анкаре у здания корпорации TUSAŞ, производителя военных самолетов и космического оборудования, прогремел взрыв, передает агентство IHA. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:11
2024-10-23T16:11
2024-10-23T17:32
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СТАМБУЛ, 23 окт — РИА Новости. В Анкаре у здания корпорации TUSAŞ, производителя военных самолетов и космического оборудования, прогремел взрыв, передает агентство IHA."На производственном объекте TUSAŞ в районе Кахраманказан прогремел взрыв, также слышны звуки стрельбы", — говорится в сообщении.Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что речь идет о теракте, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. При этом он не назвал их точное число.По данным CNN Türk, в нападении участвовала целая группа боевиков.В свою очередь, телеканал Habertürk опубликовал запись с камер наблюдения, на котором видно, как преступники вышли из подъехавшего к проходной такси, а затем как минимум два вооруженных человека зашли в здание, где, как отмечается, могут прятаться сотрудники TUSAŞ. В районе ЧП каждые пять-десять минут слышна стрельба.Позднее газета Sabah сообщила, что двух из трех нападавших ликвидировали. Официального подтверждения этой информации не было.На месте работают многочисленные отряды полиции и военные, движение по ближайшим автодорогам перекрыто. Генпрокуратура в Анкаре начала расследование.Посольство России сообщило РИА Новости, что не получало данных о пострадавших в теракте соотечественниках.TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, а также модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
https://ria.ru/20240830/turtsija-1969418771.html
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Теракт у здания компании TUSAŞ в Анкаре, слышна стрельба
Теракт у здания компании TUSAŞ в Анкаре, слышна стрельба
2024-10-23T16:11
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Боевики, совершившие теракт на промышленном объекте в Анкаре
Группа боевиков могла участвовать в теракте на промышленном объекте в Анкаре, один-два прорвались в здание, передает турецкий Habertürk.
Телеканал также показал кадры с боевиками, подъехавшими на такси к проходной компании Tusaş.
2024-10-23T16:11
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РИА Новости
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в мире, анкара (провинция), турция, f-16
В мире, Анкара (провинция), Турция, F-16
В Анкаре произошел теракт, есть погибшие
В Анкаре у здания авиакосмической компании TUSAŞ прогремел взрыв, есть погибшие
СТАМБУЛ, 23 окт — РИА Новости.
В Анкаре у здания корпорации TUSAŞ, производителя военных самолетов и космического оборудования, прогремел взрыв, передает агентство IHA
.
"На производственном объекте TUSAŞ в районе Кахраманказан прогремел взрыв, также слышны звуки стрельбы", — говорится в сообщении.
Глава МВД Турции
Али Ерликая заявил, что речь идет о теракте, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. При этом он не назвал их точное число.
По данным CNN Türk, в нападении участвовала целая группа боевиков.
В свою очередь, телеканал Habertürk опубликовал запись с камер наблюдения, на котором видно, как преступники вышли из подъехавшего к проходной такси, а затем как минимум два вооруженных человека зашли в здание, где, как отмечается, могут прятаться сотрудники TUSAŞ. В районе ЧП каждые пять-десять минут слышна стрельба.
Позднее газета Sabah сообщила, что двух из трех нападавших ликвидировали. Официального подтверждения этой информации не было.
На месте работают многочисленные отряды полиции и военные, движение по ближайшим автодорогам перекрыто. Генпрокуратура в Анкаре начала расследование.
Посольство России сообщило РИА Новости, что не получало данных о пострадавших в теракте соотечественниках.
TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, а также модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.