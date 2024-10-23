https://ria.ru/20241023/terakt--1979679746.html

Власти Турции выяснили, кто мог стоять за терактом в Анкаре

Власти Турции выяснили, кто мог стоять за терактом в Анкаре - РИА Новости, 23.10.2024

Власти Турции выяснили, кто мог стоять за терактом в Анкаре

Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T21:27

2024-10-23T21:27

2024-10-23T21:27

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анкара (провинция)

ирак

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СТАМБУЛ, 23 окт - РИА Новости. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали 5 человек, пострадали 22. "Процесс идентификации личности террористов продолжается. По нашей оценке, теракт - дело рук РПК. Как только мы получим четкие улики, поделимся с общественностью", - сообщил журналистам министр. Газета Sabah отмечает, что боевики убили водителя такси, на котором они доехали до места теракта. Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20240830/turtsija-1969418771.html

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Боевики, совершившие теракт на промышленном объекте в Анкаре Группа боевиков могла участвовать в теракте на промышленном объекте в Анкаре, один-два прорвались в здание, передает турецкий Habertürk. Телеканал также показал кадры с боевиками, подъехавшими на такси к проходной компании Tusaş. 2024-10-23T21:27 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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турция, анкара (провинция), ирак, рабочая партия курдистана, генеральная прокуратура рф, в мире