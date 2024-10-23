https://ria.ru/20241023/tela-1979645136.html
Тела погибших в гостинице в Ташкенте россиян доставили в Москву
Тела погибших в гостинице в Ташкенте россиян доставили в Москву - РИА Новости, 23.10.2024
Тела погибших в гостинице в Ташкенте россиян доставили в Москву
Тела двух погибших в гостинице Ташкента россиян доставили в Москву, самолет, осуществляющий транспортировку, приземлился в столице, сообщила РИА Новости мать... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:13
2024-10-23T18:13
2024-10-23T18:26
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Тела двух погибших в гостинице Ташкента россиян доставили в Москву, самолет, осуществляющий транспортировку, приземлился в столице, сообщила РИА Новости мать умершей журналистки Инессы Паперной.Во вторник в генпрокуратуре сообщили РИА Новости, что из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы в Ташкенте скончались российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана."Уже встретили самолет, уже (тела - ред.) везут сюда", - сказала Людмила Паперная.Ранее она рассказала, что пока не получала официальных бумаг о смерти дочери. По словам женщины, предварительная причина смерти – отравление газом в гостинице после чистки бассейна.По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", ведется следствие, проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению причин
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ташкент, москва, узбекистан, происшествия
Ташкент, Москва, Узбекистан, Происшествия
Тела погибших в гостинице в Ташкенте россиян доставили в Москву
Мать Паперной: тела погибших в гостинице Ташкента россиян доставили в Москву
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Тела двух погибших в гостинице Ташкента россиян доставили в Москву, самолет, осуществляющий транспортировку, приземлился в столице, сообщила РИА Новости мать умершей журналистки Инессы Паперной.
Во вторник в генпрокуратуре сообщили РИА Новости, что из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы в Ташкенте скончались российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана
.
"Уже встретили самолет, уже (тела - ред.) везут сюда", - сказала Людмила Паперная.
Ранее она рассказала, что пока не получала официальных бумаг о смерти дочери. По словам женщины, предварительная причина смерти – отравление газом в гостинице после чистки бассейна.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", ведется следствие, проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению причин