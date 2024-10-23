https://ria.ru/20241023/tekhnologii-1979449269.html

Россия и Венесуэла обсудят использование ИИ в когнитивной войне НАТО

Россия и Венесуэла обсудят использование ИИ в когнитивной войне НАТО - РИА Новости, 23.10.2024

Россия и Венесуэла обсудят использование ИИ в когнитивной войне НАТО

Россия и Венесуэла обсудят использование искусственного интеллекта в когнитивной войне, которую ведет НАТО, на следующей Межправительственной комиссии высокого... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T01:19

2024-10-23T01:19

2024-10-23T01:19

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брикс

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия и Венесуэла обсудят использование искусственного интеллекта в когнитивной войне, которую ведет НАТО, на следующей Межправительственной комиссии высокого уровня, сообщил РИА Новости министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес. "Это одна из тем, которую мы собираемся обсудить на межправкомиссии: проблемы, с которыми сталкиваются обе страны перед лицом новых информационных технологий и использования искусственного интеллекта в когнитивной войне, которую ведет НАТО в мире", — сказал Няньес на полях XVI саммита БРИКС в Казани. По словам чиновника, на следующем заседании двусторонней комиссии высокого уровня, которое пройдет в ноябре в Каракасе, планируется обсудить создание медиасреды, исключающей циркуляцию фейковых новостей. "У России есть свои социальные сети, что ставит ее на несколько шагов впереди, как и у Китая, и у Ирана. Венесуэла идет по этому пути, чтобы создать свои собственные платформы, свои собственные социальные сети", — добавил Няньес. Министр связи и информации подчеркнул, что Россия является политическим и экономическим союзником Венесуэлы, "но прежде всего, культурным братом", которому необходимо иметь общие с Каракасом медиа-экосистемы. "Мы должны спасти правду, с которой расправился Запад, и создать новые голоса и новые перспективы", — сказал министр. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240522/zakharova-1947599666.html

https://ria.ru/20241018/briks-1978709900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, россия, венесуэла, казань, брикс, нато, саммит брикс в казани в 2024 году