Россия и Венесуэла обсудят использование ИИ в когнитивной войне НАТО
Россия и Венесуэла обсудят применение ИИ в когнитивной войне, которую ведет НАТО
© iStock.com / gorodenkoffИскусственный интеллект
© iStock.com / gorodenkoff
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия и Венесуэла обсудят использование искусственного интеллекта в когнитивной войне, которую ведет НАТО, на следующей Межправительственной комиссии высокого уровня, сообщил РИА Новости министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес.
"Это одна из тем, которую мы собираемся обсудить на межправкомиссии: проблемы, с которыми сталкиваются обе страны перед лицом новых информационных технологий и использования искусственного интеллекта в когнитивной войне, которую ведет НАТО в мире", — сказал Няньес на полях XVI саммита БРИКС в Казани.
Захарова высказалась о "Хиросимском процессе по ИИ"
22 мая, 11:03
По словам чиновника, на следующем заседании двусторонней комиссии высокого уровня, которое пройдет в ноябре в Каракасе, планируется обсудить создание медиасреды, исключающей циркуляцию фейковых новостей.
Министр связи и информации подчеркнул, что Россия является политическим и экономическим союзником Венесуэлы, "но прежде всего, культурным братом", которому необходимо иметь общие с Каракасом медиа-экосистемы.
"Мы должны спасти правду, с которой расправился Запад, и создать новые голоса и новые перспективы", — сказал министр.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.