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Россия и Венесуэла обсудят использование ИИ в когнитивной войне НАТО - РИА Новости, 23.10.2024
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01:19 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/tekhnologii-1979449269.html
Россия и Венесуэла обсудят использование ИИ в когнитивной войне НАТО
Россия и Венесуэла обсудят использование ИИ в когнитивной войне НАТО - РИА Новости, 23.10.2024
Россия и Венесуэла обсудят использование ИИ в когнитивной войне НАТО
Россия и Венесуэла обсудят использование искусственного интеллекта в когнитивной войне, которую ведет НАТО, на следующей Межправительственной комиссии высокого... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T01:19
2024-10-23T01:19
в мире
технологии
россия
венесуэла
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брикс
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия и Венесуэла обсудят использование искусственного интеллекта в когнитивной войне, которую ведет НАТО, на следующей Межправительственной комиссии высокого уровня, сообщил РИА Новости министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес. "Это одна из тем, которую мы собираемся обсудить на межправкомиссии: проблемы, с которыми сталкиваются обе страны перед лицом новых информационных технологий и использования искусственного интеллекта в когнитивной войне, которую ведет НАТО в мире", — сказал Няньес на полях XVI саммита БРИКС в Казани. По словам чиновника, на следующем заседании двусторонней комиссии высокого уровня, которое пройдет в ноябре в Каракасе, планируется обсудить создание медиасреды, исключающей циркуляцию фейковых новостей. "У России есть свои социальные сети, что ставит ее на несколько шагов впереди, как и у Китая, и у Ирана. Венесуэла идет по этому пути, чтобы создать свои собственные платформы, свои собственные социальные сети", — добавил Няньес. Министр связи и информации подчеркнул, что Россия является политическим и экономическим союзником Венесуэлы, "но прежде всего, культурным братом", которому необходимо иметь общие с Каракасом медиа-экосистемы. "Мы должны спасти правду, с которой расправился Запад, и создать новые голоса и новые перспективы", — сказал министр. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240522/zakharova-1947599666.html
https://ria.ru/20241018/briks-1978709900.html
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в мире, технологии, россия, венесуэла, казань, брикс, нато, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Технологии, Россия, Венесуэла, Казань, БРИКС, НАТО, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия и Венесуэла обсудят использование ИИ в когнитивной войне НАТО

Россия и Венесуэла обсудят применение ИИ в когнитивной войне, которую ведет НАТО

© iStock.com / gorodenkoffИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© iStock.com / gorodenkoff
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия и Венесуэла обсудят использование искусственного интеллекта в когнитивной войне, которую ведет НАТО, на следующей Межправительственной комиссии высокого уровня, сообщил РИА Новости министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес.
"Это одна из тем, которую мы собираемся обсудить на межправкомиссии: проблемы, с которыми сталкиваются обе страны перед лицом новых информационных технологий и использования искусственного интеллекта в когнитивной войне, которую ведет НАТО в мире", — сказал Няньес на полях XVI саммита БРИКС в Казани.
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По словам чиновника, на следующем заседании двусторонней комиссии высокого уровня, которое пройдет в ноябре в Каракасе, планируется обсудить создание медиасреды, исключающей циркуляцию фейковых новостей.
"У России есть свои социальные сети, что ставит ее на несколько шагов впереди, как и у Китая, и у Ирана. Венесуэла идет по этому пути, чтобы создать свои собственные платформы, свои собственные социальные сети", — добавил Няньес.
Министр связи и информации подчеркнул, что Россия является политическим и экономическим союзником Венесуэлы, "но прежде всего, культурным братом", которому необходимо иметь общие с Каракасом медиа-экосистемы.
"Мы должны спасти правду, с которой расправился Запад, и создать новые голоса и новые перспективы", — сказал министр.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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В миреТехнологииРоссияВенесуэлаКазаньБРИКСНАТОСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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