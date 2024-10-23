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Корабли НОАК прошли у подконтрольных Тайваню островов Пратас - РИА Новости, 23.10.2024
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05:19 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/tayvan-1979461418.html
Корабли НОАК прошли у подконтрольных Тайваню островов Пратас
Корабли НОАК прошли у подконтрольных Тайваню островов Пратас - РИА Новости, 23.10.2024
Корабли НОАК прошли у подконтрольных Тайваню островов Пратас
Отряд кораблей военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во главе с авианосцем "Ляонин" прошли у подконтрольных Тайваню островов Пратас,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:19
2024-10-23T05:19
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Отряд кораблей военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во главе с авианосцем "Ляонин" прошли у подконтрольных Тайваню островов Пратас, сообщило оборонное ведомство острова. "Корабли НОАК во главе с авианосцем "Ляонин" прошли через акваторию возле островов Дунша (Пратас) и проследовали далее на север к Тайваньскому проливу", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети Х. Отмечается, что ВС острова следили за ситуацией и реагировали соответствующим образом. Новый виток напряженности возник вокруг Тайваня, когда 14 октября Китай провел военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг острова для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. Учения были ответом на речь главы администрации острова Лай Циндэ, который, в частности указал на то, что КНР якобы "не имеет права представлять Тайвань", "КНР и Тайвань не находятся под юрисдикцией друг друга", и Китайская республика уже укоренилась на Тайване, Пэнху, Цзиньмэй и Мацзу (острова, находящиеся под тайваньским контролем). Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20241014/kitay-1977888231.html
https://ria.ru/20241014/kitay-1977874654.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
Корабли НОАК прошли у подконтрольных Тайваню островов Пратас

Корабли НОАК во главе с "Ляонин" прошли у подконтрольных Тайваню островов Пратас

CC BY-SA 2.5 / Baycrest / Авианосец "Ляонин"
Авианосец Ляонин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
CC BY-SA 2.5 / Baycrest /
Авианосец "Ляонин". Архивное фото
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Отряд кораблей военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во главе с авианосцем "Ляонин" прошли у подконтрольных Тайваню островов Пратас, сообщило оборонное ведомство острова.
"Корабли НОАК во главе с авианосцем "Ляонин" прошли через акваторию возле островов Дунша (Пратас) и проследовали далее на север к Тайваньскому проливу", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети Х.
Военные учения армии КНР у Тайваня - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Китай задействовал авианосец в учениях по блокаде Тайваня
14 октября, 09:10
Отмечается, что ВС острова следили за ситуацией и реагировали соответствующим образом.
Новый виток напряженности возник вокруг Тайваня, когда 14 октября Китай провел военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг острова для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. Учения были ответом на речь главы администрации острова Лай Циндэ, который, в частности указал на то, что КНР якобы "не имеет права представлять Тайвань", "КНР и Тайвань не находятся под юрисдикцией друг друга", и Китайская республика уже укоренилась на Тайване, Пэнху, Цзиньмэй и Мацзу (острова, находящиеся под тайваньским контролем).
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Cхематическая карта района китайских учений Совместный острый меч — 2024Б вокруг Тайваня - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Китай начал учения по блокаде и взятию под контроль Тайваня
14 октября, 04:27
 
В миреТайваньКитайСШАНэнси ПелосиНародно-освободительная армия Китая
 
 
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