Корабли НОАК прошли у подконтрольных Тайваню островов Пратас
Корабли НОАК во главе с "Ляонин" прошли у подконтрольных Тайваню островов Пратас
CC BY-SA 2.5 / Baycrest /
Авианосец "Ляонин". Архивное фото
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Отряд кораблей военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во главе с авианосцем "Ляонин" прошли у подконтрольных Тайваню островов Пратас, сообщило оборонное ведомство острова.
"Корабли НОАК во главе с авианосцем "Ляонин" прошли через акваторию возле островов Дунша (Пратас) и проследовали далее на север к Тайваньскому проливу", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети Х.
Китай задействовал авианосец в учениях по блокаде Тайваня
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Отмечается, что ВС острова следили за ситуацией и реагировали соответствующим образом.
Новый виток напряженности возник вокруг Тайваня, когда 14 октября Китай провел военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг острова для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. Учения были ответом на речь главы администрации острова Лай Циндэ, который, в частности указал на то, что КНР якобы "не имеет права представлять Тайвань", "КНР и Тайвань не находятся под юрисдикцией друг друга", и Китайская республика уже укоренилась на Тайване, Пэнху, Цзиньмэй и Мацзу (острова, находящиеся под тайваньским контролем).
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Китай начал учения по блокаде и взятию под контроль Тайваня
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