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Экс-премьер Молдавии потребовал отставки членов ЦИК и пересчета голосов
Экс-премьер Молдавии потребовал отставки членов ЦИК и пересчета голосов - РИА Новости, 23.10.2024
Экс-премьер Молдавии потребовал отставки членов ЦИК и пересчета голосов
Бывший премьер-министр, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, баллотировавшийся в президенты республики, потребовал отставки членов ЦИК и пересчета... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:04
2024-10-23T13:04
2024-10-23T13:58
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КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, баллотировавшийся в президенты республики, потребовал отставки членов ЦИК и пересчета голосов на выборах и референдуме о евроинтеграции. "Мы требуем, чтобы члены ЦИК были отправлены в отставку и был избран новый состав ЦИК с представителями всех участников предвыборной кампании. Таким образом, они не должны быть представителями одной партии. Второе: мы требуем перепроверку и пересчет всех бюллетеней, что касается избрания президента и референдума", — заявил он на брифинге. По мнению Тарлева, все, кто причастны к сотням нарушений, зарегистрированных на выборах, должны быть привлечены к ответственности. "Выборы президента и так называемого референдума были заранее организованы таким образом, что те, кто у власти или при власти, те, кто призывали вас к бойкоту (это практически одна команда), пришли к фальсификации. Мы считаем, что выборы не были свободными, демократическими, честными", — подчеркнул экс-премьер. Второй тур выборов президента назначили на 3 ноября. За высший пост в государстве будут бороться Санду и Стояногло. Действующий президент выступает за ЕС и ориентацию на Запад, ее соперник считает, что отношения с Евросоюзом не должны вредить традиционному партнерству Молдавии с Россией и СНГ. Третье место по итогам первого тура занял лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,79 процента голосов), четвертое — бывшая глава Гагаузии Ирина Влах (5,38 процента), остальные семь кандидатов набрали менее пяти процентов голосов каждый.
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в мире, справки, молдавия, гагаузия, россия, василий тарлев, майя санду, ренато усатый, евросоюз, снг, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Справки, Молдавия, Гагаузия, Россия, Василий Тарлев, Майя Санду, Ренато Усатый, Евросоюз, СНГ, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Экс-премьер Молдавии потребовал отставки членов ЦИК и пересчета голосов
Экс-премьер Тарлев потребовал отставки членов ЦИК и пересчета голосов на выборах
КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, баллотировавшийся в президенты республики, потребовал отставки членов ЦИК и пересчета голосов на выборах и референдуме о евроинтеграции.
"Мы требуем, чтобы члены ЦИК были отправлены в отставку и был избран новый состав ЦИК с представителями всех участников предвыборной кампании. Таким образом, они не должны быть представителями одной партии. Второе: мы требуем перепроверку и пересчет всех бюллетеней, что касается избрания президента и референдума", — заявил он на брифинге.
Двадцатого октября в Молдавии прошли выборы президента и референдум о вступлении в ЕС. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45 процента голосов, вторым стал бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98 процента.
В референдуме участвовали почти полтора миллиона избирателей. За евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента, против — 49,54 процента. Таким образом, разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек. Порог явки для референдума — 33,3 процента. Он считается состоявшимся, если за проголосовало большинство.
По мнению Тарлева, все, кто причастны к сотням нарушений, зарегистрированных на выборах, должны быть привлечены к ответственности.
"Выборы президента и так называемого референдума были заранее организованы таким образом, что те, кто у власти или при власти, те, кто призывали вас к бойкоту (это практически одна команда), пришли к фальсификации. Мы считаем, что выборы не были свободными, демократическими, честными", — подчеркнул экс-премьер.
Второй тур выборов президента назначили на 3 ноября. За высший пост в государстве будут бороться Санду и Стояногло. Действующий президент выступает за ЕС
и ориентацию на Запад, ее соперник считает, что отношения с Евросоюзом не должны вредить традиционному партнерству Молдавии с Россией
и СНГ
.
Третье место по итогам первого тура занял лидер политсилы "Наша партия
" Ренато Усатый
(13,79 процента голосов), четвертое — бывшая глава Гагаузии Ирина Влах
(5,38 процента), остальные семь кандидатов набрали менее пяти процентов голосов каждый.