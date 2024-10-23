https://ria.ru/20241023/tarlev-1979538916.html

Экс-премьер Молдавии потребовал отставки членов ЦИК и пересчета голосов

Экс-премьер Молдавии потребовал отставки членов ЦИК и пересчета голосов - РИА Новости, 23.10.2024

Экс-премьер Молдавии потребовал отставки членов ЦИК и пересчета голосов

Бывший премьер-министр, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, баллотировавшийся в президенты республики, потребовал отставки членов ЦИК и пересчета... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:04

2024-10-23T13:04

2024-10-23T13:58

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КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, баллотировавшийся в президенты республики, потребовал отставки членов ЦИК и пересчета голосов на выборах и референдуме о евроинтеграции. "Мы требуем, чтобы члены ЦИК были отправлены в отставку и был избран новый состав ЦИК с представителями всех участников предвыборной кампании. Таким образом, они не должны быть представителями одной партии. Второе: мы требуем перепроверку и пересчет всех бюллетеней, что касается избрания президента и референдума", — заявил он на брифинге. По мнению Тарлева, все, кто причастны к сотням нарушений, зарегистрированных на выборах, должны быть привлечены к ответственности. "Выборы президента и так называемого референдума были заранее организованы таким образом, что те, кто у власти или при власти, те, кто призывали вас к бойкоту (это практически одна команда), пришли к фальсификации. Мы считаем, что выборы не были свободными, демократическими, честными", — подчеркнул экс-премьер. Второй тур выборов президента назначили на 3 ноября. За высший пост в государстве будут бороться Санду и Стояногло. Действующий президент выступает за ЕС и ориентацию на Запад, ее соперник считает, что отношения с Евросоюзом не должны вредить традиционному партнерству Молдавии с Россией и СНГ. Третье место по итогам первого тура занял лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,79 процента голосов), четвертое — бывшая глава Гагаузии Ирина Влах (5,38 процента), остальные семь кандидатов набрали менее пяти процентов голосов каждый.

https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979327822.html

https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979410489.html

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