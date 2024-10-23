https://ria.ru/20241023/svo-1979525949.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.10.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ за сутки
ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронемашину и два склада боеприпасов в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:13
2024-10-23T12:13
2024-10-23T12:24
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронемашину и два склада боеприпасов в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Понятовка, Золотая Балка, Камышаны Херсонской области и города Херсон."Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Херсон
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ за сутки
Минобороны: группировка войск "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ за сутки