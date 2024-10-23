https://ria.ru/20241023/svo-1979524132.html
ВСУ потеряли более сотни военных в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ потеряли более сотни военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 23.10.2024
ВСУ потеряли более сотни военных в зоне действий группировки "Восток"
Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих, самоходную установку и две гаубицы американского производства в зоне ответственности группировки... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:10
2024-10-23T12:10
2024-10-23T12:18
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих, самоходную установку и две гаубицы американского производства в зоне ответственности группировки российских войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Алексеевка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 115 военнослужащих, два автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, три 155-миллиметровых гаубицы М777 и 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979505421.html
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россия, вооруженные силы украины, сша, алексеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Алексеевка
ВСУ потеряли более сотни военных в зоне действий группировки "Восток"
МО: ВСУ потеряли более 115 военных в зоне действий группировки "Восток"