Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более сотни военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 23.10.2024 (обновлено: 12:18 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/svo-1979524132.html
ВСУ потеряли более сотни военных в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ потеряли более сотни военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 23.10.2024
ВСУ потеряли более сотни военных в зоне действий группировки "Восток"
Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих, самоходную установку и две гаубицы американского производства в зоне ответственности группировки... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:10
2024-10-23T12:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сша
алексеевка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079105_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_2c78bac6f9579537090477bc898c1acb.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих, самоходную установку и две гаубицы американского производства в зоне ответственности группировки российских войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Алексеевка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 115 военнослужащих, два автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, три 155-миллиметровых гаубицы М777 и 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979505421.html
россия
сша
алексеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079105_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_22bacd856ad3f8dbfac7eb8bdad1f5bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, сша, алексеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Алексеевка
ВСУ потеряли более сотни военных в зоне действий группировки "Восток"

МО: ВСУ потеряли более 115 военных в зоне действий группировки "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих, самоходную установку и две гаубицы американского производства в зоне ответственности группировки российских войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Алексеевка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 115 военнослужащих, два автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, три 155-миллиметровых гаубицы М777 и 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, добавили в ведомстве.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Беженцы на Украине возвращаются на неподконтрольные ВСУ территории
Вчера, 11:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСШААлексеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала