https://ria.ru/20241023/sudan-1979454482.html

В Судане установят страну принадлежности сбитого Ил-76

В Судане установят страну принадлежности сбитого Ил-76 - РИА Новости, 23.10.2024

В Судане установят страну принадлежности сбитого Ил-76

Суданские "Силы быстрого реагирования" сформировали комиссию, чтобы установить страну принадлежности сбитого Ил-76 и личности членов экипажа, заявил РИА Новости РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:21

2024-10-23T03:21

2024-10-23T03:21

в мире

ил-76

судан

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Суданские "Силы быстрого реагирования" сформировали комиссию, чтобы установить страну принадлежности сбитого Ил-76 и личности членов экипажа, заявил РИА Новости советник командующего СБР Аль-Баша Табик. "Была сформирована комиссия, чтобы идентифицировать самолет и установить, какому государству он принадлежит и кто был на борту", - сказал Табик. Захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные "Силы быстрого реагирования" ранее заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их утверждению, якобы входили российские граждане. На кадрах с места катастрофы был найден документ, выданный киргизским аэропортом. Посольство РФ в Судане заявило РИА Новости, что проверяет в контакте с властями страны сообщения о потерпевшем крушение на западе страны транспортном самолете якобы с россиянами в составе экипажа. По информации посольства, есть две версии. Первая – СБР сбили по ошибке самолет, который совершал рейс для них. Вторая - рейс перевозил вооружение для суданской армии и гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20241022/sudan-1979389278.html

https://ria.ru/20241022/samolet-1979228251.html

судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ил-76, судан