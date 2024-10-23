https://ria.ru/20241023/sudan-1979454482.html
В Судане установят страну принадлежности сбитого Ил-76
В Судане установят страну принадлежности сбитого Ил-76 - РИА Новости, 23.10.2024
В Судане установят страну принадлежности сбитого Ил-76
Суданские "Силы быстрого реагирования" сформировали комиссию, чтобы установить страну принадлежности сбитого Ил-76 и личности членов экипажа, заявил РИА Новости РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T03:21
2024-10-23T03:21
2024-10-23T03:21
в мире
ил-76
судан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979199036_0:147:822:609_1920x0_80_0_0_c97594580a1eb457cc05a4806c4daf4b.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Суданские "Силы быстрого реагирования" сформировали комиссию, чтобы установить страну принадлежности сбитого Ил-76 и личности членов экипажа, заявил РИА Новости советник командующего СБР Аль-Баша Табик. "Была сформирована комиссия, чтобы идентифицировать самолет и установить, какому государству он принадлежит и кто был на борту", - сказал Табик. Захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные "Силы быстрого реагирования" ранее заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их утверждению, якобы входили российские граждане. На кадрах с места катастрофы был найден документ, выданный киргизским аэропортом. Посольство РФ в Судане заявило РИА Новости, что проверяет в контакте с властями страны сообщения о потерпевшем крушение на западе страны транспортном самолете якобы с россиянами в составе экипажа. По информации посольства, есть две версии. Первая – СБР сбили по ошибке самолет, который совершал рейс для них. Вторая - рейс перевозил вооружение для суданской армии и гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20241022/sudan-1979389278.html
https://ria.ru/20241022/samolet-1979228251.html
судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979199036_0:70:822:687_1920x0_80_0_0_c8603b6e51aebdab79782c9ac4028ae4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ил-76, судан
В Судане установят страну принадлежности сбитого Ил-76
В Судане создали комиссию для установления страны принадлежности сбитого Ил-76
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Суданские "Силы быстрого реагирования" сформировали комиссию, чтобы установить страну принадлежности сбитого Ил-76 и личности членов экипажа, заявил РИА Новости советник командующего СБР Аль-Баша Табик.
"Была сформирована комиссия, чтобы идентифицировать самолет и установить, какому государству он принадлежит и кто был на борту", - сказал Табик.
Захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные "Силы быстрого реагирования" ранее заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их утверждению, якобы входили российские граждане. На кадрах с места катастрофы был найден документ, выданный киргизским аэропортом.
Посольство РФ в Судане заявило РИА Новости, что проверяет в контакте с властями страны сообщения о потерпевшем крушение на западе страны транспортном самолете якобы с россиянами в составе экипажа. По информации посольства, есть две версии. Первая – СБР сбили по ошибке самолет, который совершал рейс для них. Вторая - рейс перевозил вооружение для суданской армии и гуманитарную помощь.