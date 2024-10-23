https://ria.ru/20241023/sud-1979644154.html

Суд арестовал фигурантов дела о покушении на помощника депутата Госдумы

Суд арестовал фигурантов дела о покушении на помощника депутата Госдумы - РИА Новости, 23.10.2024

Суд арестовал фигурантов дела о покушении на помощника депутата Госдумы

Суд арестовал фигурантов дела о покушении на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:09

2024-10-23T18:09

2024-10-23T18:09

происшествия

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лапино

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Суд арестовал фигурантов дела о покушении на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России. "По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стажу до 10.12.2024 включительно", - говорится в сообщении. В Шерипа Алихаджиева, бывшего зампредседателя правительства Ингушетии, а ныне помощника депутата Госдумы, 10 октября несколько раз выстрелили в его доме в деревне Лапино городского округа Одинцово. С двумя огнестрельными ранениями его госпитализировали, поместив в реанимацию. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. МВД и СК 22 октября сообщили о задержании предполагаемых исполнителя и заказчика, который, по данным следствия, обещал за устранение Алихаджиева 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979263698.html

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лапино

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происшествия, россия, лапино, одинцово, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)