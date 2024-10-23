https://ria.ru/20241023/sud-1979468864.html

Суд в Москве вернул компании из Чили права на бренды Zuko и Yupi

Суд в Москве вернул компании из Чили права на бренды Zuko и Yupi - РИА Новости, 23.10.2024

Суд в Москве вернул компании из Чили права на бренды Zuko и Yupi

Арбитражный суд Москвы признал незаконными действия Роспатента, который зарегистрировал отчуждение принадлежащих Tresmontes Lucchetti S.A. товарных знаков Zuko... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T07:15

2024-10-23T07:15

2024-10-23T07:15

россия

москва

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чили

экономика

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал незаконными действия Роспатента, который зарегистрировал отчуждение принадлежащих Tresmontes Lucchetti S.A. товарных знаков Zuko и Yupi в пользу российских юрлиц, и обязал ведомство восстановить права чилийской компании на эти бренды, следует из опубликованного решения суда. Под названиями Zuko и Yupi в 1990-е годы в магазинах продавались пользовавшиеся большой популярностью порошковые концентраты для приготовления в домашних условиях фруктовых напитков. По данным Роспатента, товарные знаки Tresmontes Lucchetti были зарегистрированы в России еще в 1995 году. Собираясь продлевать действие брендов, чилийская компания неожиданно для себя обнаружила в базе Роспатента, что исключительные права на них ей больше не принадлежат. На сайте ведомства говорилось, что эти права были якобы переданы правообладателем в 2022 году по договору подмосковному ООО "Свит", а "Свит" в свою очередь через пару месяцев передал их московскому ООО "Канди Трейд". Поскольку никаких действий по отчуждению брендов Tresmontes Lucchetti не предпринимала, она обратилась в суд. Суд установил, что действия по регистрации договоров в Роспатенте осуществлены российским патентным поверенным по доверенности от Хосе Антонио Вилсона, выданной им от лица другой компании – Tresmontes S.A., а не Tresmontes Lucchetti S.A. Суд также принял во внимание довод о том, что Хосе Антонио Вилсон не знает русского языка и вряд ли мог подписать доверенность, составленную на незнакомом языке. Суд просил патентного поверенного и ООО "Свит" представить оригинал договора с Tresmontes Lucchetti S.A., переписку сторон или любую другую документацию, подтверждающую желание чилийской компании передать бренды, но они определение суда не исполнили. Кроме того, суд отклонил довод ООО "Канди Трейд" о том, что товарные знаки правообладателем в России не используются. "Неиспользование товарного знака не может быть основанием для его незаконного отчуждения", - говорится в решении. В итоге суд пришел к выводу, что Роспатент зарегистрировал отчуждение товарных знаков незаконно – в отсутствие договора об отчуждении исключительных прав и на основании заявления, подписанного неуполномоченным лицом. Суд обязал вернуть права на бренды чилийской компании.

https://ria.ru/20240614/cola-1952754902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), чили, экономика