https://ria.ru/20241023/sud-1979460623.html

Житель Комсомольска-на-Амуре получил 12 лет колонии за шпионаж

Житель Комсомольска-на-Амуре получил 12 лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 23.10.2024

Житель Комсомольска-на-Амуре получил 12 лет колонии за шпионаж

Хабаровский краевой суд назначил жителю Комсомольска-на-Амуре 12 лет и шесть месяцев колонии за шпионаж на оборонном предприятии края для военной разведки... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T05:02

2024-10-23T05:02

2024-10-23T13:05

происшествия

комсомольск-на-амуре

украина

хабаровский край

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Хабаровский краевой суд назначил жителю Комсомольска-на-Амуре 12 лет и шесть месяцев колонии за шпионаж на оборонном предприятии края для военной разведки Украины, сообщает региональное УФСБ. Установлено, что осуждённый через интернет связался с представителями главного управления разведки Министерства обороны Украины. Им он собирался передать данные о деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края. Это позволило бы противнику запланировать и осуществить диверсию на режимном объекте. Жителя Комсомольска-на Амуре осудили по статье "Государственная измена в форме шпионажа". "Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241018/shpionazh-1978703470.html

комсомольск-на-амуре

украина

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, комсомольск-на-амуре, украина, хабаровский край