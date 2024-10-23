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Житель Комсомольска-на-Амуре получил 12 лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 23.10.2024
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05:02 23.10.2024 (обновлено: 13:05 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/sud-1979460623.html
Житель Комсомольска-на-Амуре получил 12 лет колонии за шпионаж
Житель Комсомольска-на-Амуре получил 12 лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 23.10.2024
Житель Комсомольска-на-Амуре получил 12 лет колонии за шпионаж
Хабаровский краевой суд назначил жителю Комсомольска-на-Амуре 12 лет и шесть месяцев колонии за шпионаж на оборонном предприятии края для военной разведки... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:02
2024-10-23T13:05
происшествия
комсомольск-на-амуре
украина
хабаровский край
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Хабаровский краевой суд назначил жителю Комсомольска-на-Амуре 12 лет и шесть месяцев колонии за шпионаж на оборонном предприятии края для военной разведки Украины, сообщает региональное УФСБ. Установлено, что осуждённый через интернет связался с представителями главного управления разведки Министерства обороны Украины. Им он собирался передать данные о деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края. Это позволило бы противнику запланировать и осуществить диверсию на режимном объекте. Жителя Комсомольска-на Амуре осудили по статье "Государственная измена в форме шпионажа". "Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241018/shpionazh-1978703470.html
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происшествия, комсомольск-на-амуре, украина, хабаровский край
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Украина, Хабаровский край
Житель Комсомольска-на-Амуре получил 12 лет колонии за шпионаж

Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за шпионаж для военной разведки Украины

© УФСБ России по Хабаровскому краюЗадержание жителя Комсомольска-на-Амуре по обвинению в шпионаже для военной разведки Украины
Задержание жителя Комсомольска-на-Амуре по обвинению в шпионаже для военной разведки Украины - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© УФСБ России по Хабаровскому краю
Задержание жителя Комсомольска-на-Амуре по обвинению в шпионаже для военной разведки Украины
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Хабаровский краевой суд назначил жителю Комсомольска-на-Амуре 12 лет и шесть месяцев колонии за шпионаж на оборонном предприятии края для военной разведки Украины, сообщает региональное УФСБ.
Установлено, что осуждённый через интернет связался с представителями главного управления разведки Министерства обороны Украины. Им он собирался передать данные о деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края. Это позволило бы противнику запланировать и осуществить диверсию на режимном объекте. Жителя Комсомольска-на Амуре осудили по статье "Государственная измена в форме шпионажа".
"Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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