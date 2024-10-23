Житель Комсомольска-на-Амуре получил 12 лет колонии за шпионаж
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за шпионаж для военной разведки Украины
© УФСБ России по Хабаровскому краюЗадержание жителя Комсомольска-на-Амуре по обвинению в шпионаже для военной разведки Украины
© УФСБ России по Хабаровскому краю
Задержание жителя Комсомольска-на-Амуре по обвинению в шпионаже для военной разведки Украины
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Хабаровский краевой суд назначил жителю Комсомольска-на-Амуре 12 лет и шесть месяцев колонии за шпионаж на оборонном предприятии края для военной разведки Украины, сообщает региональное УФСБ.
Установлено, что осуждённый через интернет связался с представителями главного управления разведки Министерства обороны Украины. Им он собирался передать данные о деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края. Это позволило бы противнику запланировать и осуществить диверсию на режимном объекте. Жителя Комсомольска-на Амуре осудили по статье "Государственная измена в форме шпионажа".
"Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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