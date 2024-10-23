https://ria.ru/20241023/sud-1979458457.html

В Приморье суд рассмотрит дело о нападении на семью пенсионеров

В Приморье суд рассмотрит дело о нападении на семью пенсионеров - РИА Новости, 23.10.2024

В Приморье суд рассмотрит дело о нападении на семью пенсионеров

Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело о жестоком нападении на семью пенсионеров в Черниговском районе, в ходе которого пожилая женщина получила тяжелые... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T04:27

2024-10-23T04:27

2024-10-23T04:28

происшествия

черниговский район

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело о жестоком нападении на семью пенсионеров в Черниговском районе, в ходе которого пожилая женщина получила тяжелые ранения, а ее супруг погиб, сообщает краевая прокуратура. По данным прокуратуры, жителю Черниговского района предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пунктам "а", "з" части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем), пункту "з" части 2 статьи 105 (убийство, сопряженное с разбоем), пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). "Согласно предъявленному обвинению в ноябре 2023 года обвиняемый, желая раздобыть спиртное, прошел к дому пожилой семейной пары на ул. Партизанской в с. Дмитриевка, где в ответ на отказ в передаче денег или алкоголя сначала напал на женщину, нанеся удары вилами и поленом, после чего прошел в жилище и нанес множественные удары ножом и табуретом мужчине, от которых наступила смерть потерпевшего", - говорится в сообщении. Отмечается, что после нападения фигурант похитил в доме деньги и домашнее вино и скрылся с места преступления. Пострадавшая женщина выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Через некоторое время нападавший был задержан.

https://ria.ru/20241014/napadenie-1978005496.html

https://ria.ru/20240606/vladivostok-1950883205.html

черниговский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, черниговский район, россия