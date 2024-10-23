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В Приморье суд рассмотрит дело о нападении на семью пенсионеров - РИА Новости, 23.10.2024
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04:27 23.10.2024 (обновлено: 04:28 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/sud-1979458457.html
В Приморье суд рассмотрит дело о нападении на семью пенсионеров
В Приморье суд рассмотрит дело о нападении на семью пенсионеров - РИА Новости, 23.10.2024
В Приморье суд рассмотрит дело о нападении на семью пенсионеров
Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело о жестоком нападении на семью пенсионеров в Черниговском районе, в ходе которого пожилая женщина получила тяжелые... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T04:27
2024-10-23T04:28
происшествия
черниговский район
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело о жестоком нападении на семью пенсионеров в Черниговском районе, в ходе которого пожилая женщина получила тяжелые ранения, а ее супруг погиб, сообщает краевая прокуратура. По данным прокуратуры, жителю Черниговского района предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пунктам "а", "з" части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем), пункту "з" части 2 статьи 105 (убийство, сопряженное с разбоем), пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). "Согласно предъявленному обвинению в ноябре 2023 года обвиняемый, желая раздобыть спиртное, прошел к дому пожилой семейной пары на ул. Партизанской в с. Дмитриевка, где в ответ на отказ в передаче денег или алкоголя сначала напал на женщину, нанеся удары вилами и поленом, после чего прошел в жилище и нанес множественные удары ножом и табуретом мужчине, от которых наступила смерть потерпевшего", - говорится в сообщении. Отмечается, что после нападения фигурант похитил в доме деньги и домашнее вино и скрылся с места преступления. Пострадавшая женщина выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Через некоторое время нападавший был задержан.
https://ria.ru/20241014/napadenie-1978005496.html
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черниговский район
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происшествия, черниговский район, россия
Происшествия, Черниговский район, Россия
В Приморье суд рассмотрит дело о нападении на семью пенсионеров

В Приморье будут судить мужчину, ранившего пенсионерку вилами и убившего ее мужа

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело о жестоком нападении на семью пенсионеров в Черниговском районе, в ходе которого пожилая женщина получила тяжелые ранения, а ее супруг погиб, сообщает краевая прокуратура.
По данным прокуратуры, жителю Черниговского района предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пунктам "а", "з" части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем), пункту "з" части 2 статьи 105 (убийство, сопряженное с разбоем), пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
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"Согласно предъявленному обвинению в ноябре 2023 года обвиняемый, желая раздобыть спиртное, прошел к дому пожилой семейной пары на ул. Партизанской в с. Дмитриевка, где в ответ на отказ в передаче денег или алкоголя сначала напал на женщину, нанеся удары вилами и поленом, после чего прошел в жилище и нанес множественные удары ножом и табуретом мужчине, от которых наступила смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после нападения фигурант похитил в доме деньги и домашнее вино и скрылся с места преступления. Пострадавшая женщина выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Через некоторое время нападавший был задержан.
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