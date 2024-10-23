https://ria.ru/20241023/sud-1979450288.html

Суд продлил арест фигуранту дела о хищении на Соловках

Суд продлил арест фигуранту дела о хищении на Соловках - РИА Новости, 23.10.2024

Суд продлил арест фигуранту дела о хищении на Соловках

Суд в Москве продлил срок содержания под стражей до января 2025 года фигуранту по делу о хищении при реставрации объектов культурного наследия на Соловках,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T01:40

2024-10-23T01:40

2024-10-23T01:40

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей до января 2025 года фигуранту по делу о хищении при реставрации объектов культурного наследия на Соловках, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Волкова Сергея Анатольевича на три месяца… до 17 января 2025 года", - сказано в документах. Из документов следует, что следствию необходимо получить заключения двух дополнительных почерковедческих судебных экспертиз, с которыми нужно ознакомить обвиняемого и его защитника, предъявить Волкову окончательное обвинение и выполнить иные процессуальные действия, направленные на завершение расследования. По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники похитили бюджетные деньги, выделенные министерством культуры РФ. Нанесенный ущерб составил более 19 миллионов рублей. Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага. В январе 2020 года был организован международный розыск фигуранта. В мае прошлого года Мещанский суд Москвы по делу о хищении приговорил на сроки от 2 до 4 лет колонии экс-руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, его бывшего заместителя Павла Мосолова и коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом.

https://ria.ru/20240710/khischenie-1958854897.html

https://ria.ru/20240517/deportatsiya-1946566993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, ирина волк, владимир цветнов, павел мосолов, соловки