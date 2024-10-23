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"Спираль смерти". В США признали стратегию Пентагона угрозой для страны - РИА Новости, 23.10.2024
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05:59 23.10.2024 (обновлено: 10:01 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/ssha-1979462369.html
"Спираль смерти". В США признали стратегию Пентагона угрозой для страны
"Спираль смерти". В США признали стратегию Пентагона угрозой для страны - РИА Новости, 23.10.2024
"Спираль смерти". В США признали стратегию Пентагона угрозой для страны
Американский ВПК столкнулся с проблемой, при которой каждое новое вооружение стоит гораздо больше предыдущего, что дает повод говорить об "одностороннем... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:59
2024-10-23T10:01
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Американский ВПК столкнулся с проблемой, при которой каждое новое вооружение стоит гораздо больше предыдущего, что дает повод говорить об "одностороннем разоружении" и почти полной потере авиации и военно-морского флота США уже через поколение, говорится в материале Responsible Statecraft.&quot;По мере роста стоимости вооружения количество производимых систем уменьшается… Это явление создает так называемую &quot;спираль смерти в обороне&quot;, когда стоимость единицы нового оружия превышает оборонные бюджеты,&quot; — сообщается в статье.Издание отмечает, что при нынешних темпах расходов в следующем поколении в США будет много богатых подрядчиков и никаких самолетов или элементов военно-морского флота.Автор называет эту проблему основной патологией Пентагона и приводит в пример статистику: в последнее время американская армия получила 21 самолет B-2, 187 истребителей F-22 и три эсминца класса Zumwalt, а не 132, 750 и 32 соответственно, как предполагалось изначально. В 1975 году на службе в американских ВВС находились 10 387 самолетов, тогда как на сегодняшний день, по информации авторов издания, насчитывается лишь 5 288. В том же году в составе ВМС насчитывалось 559 действующих кораблей против 296 на данный момент, хотя бюджет Пентагона вырос на 60%.В статье приводятся слова бывшего чиновника Министерства обороны и гендиректора Lockheed Martin Нормана Августина, предсказавшего, что в 2054 году "весь оборонный бюджет США будет потрачен лишь на один самолет"."Этот самолет придется делить между ВВС и ВМС по 3,5 дня в неделю, за исключением високосного года, когда он будет предоставлен морским пехотинцам на дополнительный день", — говорил в 1983-м году Августин.Ранее в июле комиссия по национальной оборонной стратегии США опубликовала доклад, согласно которому американский военно-промышленный комплекс не отвечает потребностям как самой страны, так и ее союзников, а также не обладает мощностями, необходимыми в случае затяжного конфликта.В марте 2024 года Министерство обороны США запросило у конгресса на 2025 год порядка 5,3 миллиарда долларов на программу бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести ядерное оружие. В конце мая в американских ВВС заявили: В-21 по результатам тестов все ближе к тому, чтобы стать основой в парке этого вида боевых самолетов.
https://ria.ru/20241009/ssha-1977226741.html
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министерство обороны сша, f-22, сша, в мире
Министерство обороны США, F-22, США, В мире
"Спираль смерти". В США признали стратегию Пентагона угрозой для страны

Responsible Statecraft: США могут остаться без авиации и военно-морского флота

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Американский ВПК столкнулся с проблемой, при которой каждое новое вооружение стоит гораздо больше предыдущего, что дает повод говорить об "одностороннем разоружении" и почти полной потере авиации и военно-морского флота США уже через поколение, говорится в материале Responsible Statecraft.
«

"По мере роста стоимости вооружения количество производимых систем уменьшается… Это явление создает так называемую "спираль смерти в обороне", когда стоимость единицы нового оружия превышает оборонные бюджеты," — сообщается в статье.

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Издание отмечает, что при нынешних темпах расходов в следующем поколении в США будет много богатых подрядчиков и никаких самолетов или элементов военно-морского флота.
Автор называет эту проблему основной патологией Пентагона и приводит в пример статистику: в последнее время американская армия получила 21 самолет B-2, 187 истребителей F-22 и три эсминца класса Zumwalt, а не 132, 750 и 32 соответственно, как предполагалось изначально. В 1975 году на службе в американских ВВС находились 10 387 самолетов, тогда как на сегодняшний день, по информации авторов издания, насчитывается лишь 5 288. В том же году в составе ВМС насчитывалось 559 действующих кораблей против 296 на данный момент, хотя бюджет Пентагона вырос на 60%.

В статье приводятся слова бывшего чиновника Министерства обороны и гендиректора Lockheed Martin Нормана Августина, предсказавшего, что в 2054 году "весь оборонный бюджет США будет потрачен лишь на один самолет".
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"Этот самолет придется делить между ВВС и ВМС по 3,5 дня в неделю, за исключением високосного года, когда он будет предоставлен морским пехотинцам на дополнительный день", — говорил в 1983-м году Августин.

Ранее в июле комиссия по национальной оборонной стратегии США опубликовала доклад, согласно которому американский военно-промышленный комплекс не отвечает потребностям как самой страны, так и ее союзников, а также не обладает мощностями, необходимыми в случае затяжного конфликта.
В марте 2024 года Министерство обороны США запросило у конгресса на 2025 год порядка 5,3 миллиарда долларов на программу бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести ядерное оружие. В конце мая в американских ВВС заявили: В-21 по результатам тестов все ближе к тому, чтобы стать основой в парке этого вида боевых самолетов.
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