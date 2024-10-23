"Спираль смерти". В США признали стратегию Пентагона угрозой для страны
Responsible Statecraft: США могут остаться без авиации и военно-морского флота
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Американский ВПК столкнулся с проблемой, при которой каждое новое вооружение стоит гораздо больше предыдущего, что дает повод говорить об "одностороннем разоружении" и почти полной потере авиации и военно-морского флота США уже через поколение, говорится в материале Responsible Statecraft.
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"По мере роста стоимости вооружения количество производимых систем уменьшается… Это явление создает так называемую "спираль смерти в обороне", когда стоимость единицы нового оружия превышает оборонные бюджеты," — сообщается в статье.
Издание отмечает, что при нынешних темпах расходов в следующем поколении в США будет много богатых подрядчиков и никаких самолетов или элементов военно-морского флота.
Автор называет эту проблему основной патологией Пентагона и приводит в пример статистику: в последнее время американская армия получила 21 самолет B-2, 187 истребителей F-22 и три эсминца класса Zumwalt, а не 132, 750 и 32 соответственно, как предполагалось изначально. В 1975 году на службе в американских ВВС находились 10 387 самолетов, тогда как на сегодняшний день, по информации авторов издания, насчитывается лишь 5 288. В том же году в составе ВМС насчитывалось 559 действующих кораблей против 296 на данный момент, хотя бюджет Пентагона вырос на 60%.
В статье приводятся слова бывшего чиновника Министерства обороны и гендиректора Lockheed Martin Нормана Августина, предсказавшего, что в 2054 году "весь оборонный бюджет США будет потрачен лишь на один самолет".
В статье приводятся слова бывшего чиновника Министерства обороны и гендиректора Lockheed Martin Нормана Августина, предсказавшего, что в 2054 году "весь оборонный бюджет США будет потрачен лишь на один самолет".
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"Этот самолет придется делить между ВВС и ВМС по 3,5 дня в неделю, за исключением високосного года, когда он будет предоставлен морским пехотинцам на дополнительный день", — говорил в 1983-м году Августин.
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Ранее в июле комиссия по национальной оборонной стратегии США опубликовала доклад, согласно которому американский военно-промышленный комплекс не отвечает потребностям как самой страны, так и ее союзников, а также не обладает мощностями, необходимыми в случае затяжного конфликта.
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