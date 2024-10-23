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В США десять человек госпитализировали с кишечной палочкой из McDonald's - РИА Новости, 23.10.2024
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00:48 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/ssha-1979447258.html
В США десять человек госпитализировали с кишечной палочкой из McDonald's
В США десять человек госпитализировали с кишечной палочкой из McDonald's - РИА Новости, 23.10.2024
В США десять человек госпитализировали с кишечной палочкой из McDonald's
Почти 50 человек в США подхватили кишечную палочку в бургерах из ресторанов быстрого питания McDonald's, из них десять человек госпитализированы и еще один... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T00:48
2024-10-23T00:48
в мире
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Почти 50 человек в США подхватили кишечную палочку в бургерах из ресторанов быстрого питания McDonald's, из них десять человек госпитализированы и еще один скончался, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). По данным CDC, сообщения о вспышке кишечной палочки начали поступать с 27 сентября. Всего зафиксировано 49 случаев заболевания в 10 штатах. "Из 28 человек, о которых имеется информация, десять были госпитализированы, у одного развился гемолитико-уремический синдром, серьезное заболевание, которое может вызвать почечную недостаточность. Один пожилой человек скончался в штате Колорадо", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства. Как отмечают в CDC, большинство заболевших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер, или же "Роял Чизбургер". Врачи полагают, что реальный масштаб вспышки кишечной палочки может быть больше, поскольку не все обращаются ко врачу или сдают анализы на кишечные инфекции.
https://ria.ru/20241015/zefir-1978086739.html
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в мире, сша, mcdonald's corporation
В мире, США, McDonald's Corporation
В США десять человек госпитализировали с кишечной палочкой из McDonald's

В США почти 50 человек подхватили кишечную палочку в бургерах из McDonald's

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип на здании ресторана McDonalds
Логотип на здании ресторана McDonalds - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип на здании ресторана McDonalds . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Почти 50 человек в США подхватили кишечную палочку в бургерах из ресторанов быстрого питания McDonald's, из них десять человек госпитализированы и еще один скончался, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
По данным CDC, сообщения о вспышке кишечной палочки начали поступать с 27 сентября. Всего зафиксировано 49 случаев заболевания в 10 штатах.
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"Из 28 человек, о которых имеется информация, десять были госпитализированы, у одного развился гемолитико-уремический синдром, серьезное заболевание, которое может вызвать почечную недостаточность. Один пожилой человек скончался в штате Колорадо", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.
Как отмечают в CDC, большинство заболевших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер, или же "Роял Чизбургер". Врачи полагают, что реальный масштаб вспышки кишечной палочки может быть больше, поскольку не все обращаются ко врачу или сдают анализы на кишечные инфекции.
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В миреСШАMcDonald's Corporation
 
 
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