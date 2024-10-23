https://ria.ru/20241023/ssha-1979447258.html

В США десять человек госпитализировали с кишечной палочкой из McDonald's

В США десять человек госпитализировали с кишечной палочкой из McDonald's - РИА Новости, 23.10.2024

В США десять человек госпитализировали с кишечной палочкой из McDonald's

Почти 50 человек в США подхватили кишечную палочку в бургерах из ресторанов быстрого питания McDonald's, из них десять человек госпитализированы и еще один... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T00:48

2024-10-23T00:48

2024-10-23T00:48

в мире

сша

mcdonald's corporation

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Почти 50 человек в США подхватили кишечную палочку в бургерах из ресторанов быстрого питания McDonald's, из них десять человек госпитализированы и еще один скончался, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). По данным CDC, сообщения о вспышке кишечной палочки начали поступать с 27 сентября. Всего зафиксировано 49 случаев заболевания в 10 штатах. "Из 28 человек, о которых имеется информация, десять были госпитализированы, у одного развился гемолитико-уремический синдром, серьезное заболевание, которое может вызвать почечную недостаточность. Один пожилой человек скончался в штате Колорадо", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства. Как отмечают в CDC, большинство заболевших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер, или же "Роял Чизбургер". Врачи полагают, что реальный масштаб вспышки кишечной палочки может быть больше, поскольку не все обращаются ко врачу или сдают анализы на кишечные инфекции.

https://ria.ru/20241015/zefir-1978086739.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, mcdonald's corporation