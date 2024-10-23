https://ria.ru/20241023/ssha-1979444597.html

Los Angeles Times не будет призывать голосовать за Харрис, пишут СМИ

Los Angeles Times не будет призывать голосовать за Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2024

Los Angeles Times не будет призывать голосовать за Харрис, пишут СМИ

Поддерживавшая почти 20 лет кандидатов от Демократической партии США на президентских выборах газета Los Angeles Times не будет высказываться за кого-либо из... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T00:22

2024-10-23T00:22

2024-10-23T00:22

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Поддерживавшая почти 20 лет кандидатов от Демократической партии США на президентских выборах газета Los Angeles Times не будет высказываться за кого-либо из нынешних кандидатов, сообщает издание Semafor. "Владелец Los Angeles Times заблокировал газету от поддержки кандидата в президенты в этом году", - говорится в сообщении. Там говорится, что с середины 1970-х до 2008 года газета не высказывалась в поддержку кандидатов, но с 2008 года поддерживает демократов, редакционный совет якобы собирался сделать это снова, но, по данным источников, руководству сказали, что владелец газеты решил не выступать за кого-либо из претендентов на высший пост. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241022/vybory-1979378031.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024