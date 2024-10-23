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Los Angeles Times не будет призывать голосовать за Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2024
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00:22 23.10.2024
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Los Angeles Times не будет призывать голосовать за Харрис, пишут СМИ
Los Angeles Times не будет призывать голосовать за Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2024
Los Angeles Times не будет призывать голосовать за Харрис, пишут СМИ
Поддерживавшая почти 20 лет кандидатов от Демократической партии США на президентских выборах газета Los Angeles Times не будет высказываться за кого-либо из... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T00:22
2024-10-23T00:22
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Поддерживавшая почти 20 лет кандидатов от Демократической партии США на президентских выборах газета Los Angeles Times не будет высказываться за кого-либо из нынешних кандидатов, сообщает издание Semafor. "Владелец Los Angeles Times заблокировал газету от поддержки кандидата в президенты в этом году", - говорится в сообщении. Там говорится, что с середины 1970-х до 2008 года газета не высказывалась в поддержку кандидатов, но с 2008 года поддерживает демократов, редакционный совет якобы собирался сделать это снова, но, по данным источников, руководству сказали, что владелец газеты решил не выступать за кого-либо из претендентов на высший пост. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Los Angeles Times не будет призывать голосовать за Харрис, пишут СМИ

Semafor: газета Los Angeles Times не будет высказываться за нынешних кандидатов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Поддерживавшая почти 20 лет кандидатов от Демократической партии США на президентских выборах газета Los Angeles Times не будет высказываться за кого-либо из нынешних кандидатов, сообщает издание Semafor.
"Владелец Los Angeles Times заблокировал газету от поддержки кандидата в президенты в этом году", - говорится в сообщении.
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Там говорится, что с середины 1970-х до 2008 года газета не высказывалась в поддержку кандидатов, но с 2008 года поддерживает демократов, редакционный совет якобы собирался сделать это снова, но, по данным источников, руководству сказали, что владелец газеты решил не выступать за кого-либо из претендентов на высший пост.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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