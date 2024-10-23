https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html
Сомнения закончились: США дадут Киеву все, что ему нужно
Сомнения закончились: США дадут Киеву все, что ему нужно - РИА Новости, 23.10.2024
Сомнения закончились: США дадут Киеву все, что ему нужно
Международные эксперты по обе стороны нового железного занавеса немного зависли, когда появилась информация о необъявленном визите в Киев министра обороны США... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:00
2024-10-23T08:00
2024-10-23T08:01
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Международные эксперты по обе стороны нового железного занавеса немного зависли, когда появилась информация о необъявленном визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина.На фоне того, что Зеленский уже не так давно в стиле скоростных свиданий встретился чуть ли не с каждым официальным лицом в Вашингтоне и до икоты протараторил свой "план победы", после чего он был многократно отправлен на гору к свистящему раку и Макару с телятами, было совершенно непонятно, что тут еще обсуждать.Зеленский, который после вашингтонской неудачи находился в глубокой депрессии, не мог поверить своему счастью: на момент ему показалось, что лед тронулся и глава Пентагона привез ему заветную папочку с голубой каемочкой, в которой находятся приглашение в НАТО и разрешение на удары западным оружием вглубь России.Когда Остин на встрече в Дипломатической академии в Киеве произнес: "США дадут Украине все, что ей нужно..." — по аудитории начали лихорадочно искать валокордин и кислород, но главный пентагоновец закончил: "…чтобы сражаться за свое выживание и безопасность".Остин, не глядя в округлившиеся глаза Зеленского, напомнил, что США — главные друзья и спонсоры Украины и уже помогли на 58 миллиардов долларов, то есть бери, что дают, и не напрягай людей без нужды глупостями. Да, глава Пентагона сообщил, что Штаты выделят Киеву очередной пакет из "Пятерочки" на сумму 400 миллионов долларов, в котором будут лежать различные боеприпасы, очередные "Святые Джавелины", бронетранспортеры и далее по мелочи, но всем было ясно, что ради этого тащиться за океан не было никакого смысла.После скомканного фуршета Остин укатил домой.Понятно, что Зеленский представил этот визит как суперважный и прорывной, в рамках которого обсуждались "важнейшие оборонные приоритеты", но конкретной вещественной перемоги предъявить не смог.Даже сверхдружественные Киеву западные СМИ не смогли внятно ответить на вопрос "А что это вообще было?" и вместо этого процитировали главу Пентагона: "Никакое оружие не сможет остановить атаки Путина. Не вводите себя в заблуждение: Соединенные Штаты не хотят воевать с Россией".Однако сейчас стало понятно, зачем все же Остин ездил в Киев. По мнению информированных источников, у американских властей возникла необходимость проверить на месте, все ли в порядке у Зеленского с головой: первые звоночки прозвенели после прочтения совершенно шизофренического "плана победы", а после неприкрытых угроз сделать "за несколько недель" свое ядерное оружие, если не примут в НАТО, стало ясно, что нужно срочно высылать врача.Неизвестно, брал ли с собой Ллойд Остин резиновый молоточек и тест Роршаха, но есть свидетельства его обстоятельных объяснений Зеленскому, что тот должен успокоиться, умерить аппетит по финансам и военным поставкам и постараться заснуть. О плане Б, по которому США сами прикончат Зеленского, если тот сделает хоть шаг к ядерной бомбе, Остин, очевидно, умолчал.Интересно, что подобные укрепляюще-отрезвляющие сеансы продолжаются уже давно: и новый генсек НАТО Рютте заявил, что Украину в НАТО точно примут, но лишь "когда-нибудь"; и Белый дом призвал к сделке "территории в обмен на мир"; и глава Минобороны Польши признался, что "большого энтузиазма ни в Совете ЕС, ни в штаб-квартире НАТО нет, поскольку ситуация на фронте очень сложная, накопилась огромная усталость от конфликта"; и в самом Пентагоне признали, что дальнейшие поставки Киеву начинают вредить обороноспособности США; и финансирование сокращается (например, Макрон решил зажать миллиард евро помощи); и в ЕС не берут.Но, по всей видимости, отрезвление гораздо быстрее происходит на Западе, чем на Украине.Вчера региональный директор по Восточной Европе фонда ООН по населению Флоренс Бауэр сообщила, что численность жителей Украины по сравнению с началом конфликта сократилась минимум на десять миллионов человек, а уровень рождаемости упал на последнее место в Европе.Одновременно с этим в западных СМИ появилась информация о рекордных цифрах по военным украинским дезертирам. По последним официальным данным, бегство из ВСУ увеличивается по экспоненте: в 2022-м было возбуждено девять тысяч дел о дезертирстве, в этом году — уже 30 тысяч (но скорее всего, гораздо больше).Это означает, что, хотя колонна "бусифицированных" еще длинна, последний украинец в конце уже виден и отчаянно машет рукой.Запад не хочет и не будет отправлять на Украину свои войска, а значит, воевать там скоро будет некому и отправлять десять танков на три человека экипажа никакого смысла нет. А делать ставку на автоматические "вундервафли" — себе дороже, потому что Владимир Путин предупредил: "Страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее".В связи с этим понятно, почему ранее жизнерадостное издание Bloomberg на днях угрюмо подвело итог всем этим метаниям: "Украину придется сдать. В то время как перспективы для Украины становятся все мрачнее, растет давление по заключению (мирного) соглашения. Есть одна загвоздка: никто не знает, как превратить развал фронта в достойный мир".Для потерявшихся и запутавшихся западных господ у нас есть простой совет: перечитайте Путина, который неоднократно обрисовывал путь к заключению мира — там все доступно и максимально прямо описано.А если вы думаете, что у нового американского президента будет волшебная палочка и нужно только чуток подождать, то вы серьезно ошибаетесь.
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978622549.html
https://ria.ru/20241022/plan-1979336006.html
https://ria.ru/20241021/dengi-1979047744.html
https://ria.ru/20241019/raskol-1978851577.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, сша, украина, россия
Аналитика, США, Украина, Россия
Международные эксперты по обе стороны нового железного занавеса немного зависли, когда появилась информация о необъявленном визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина.
На фоне того, что Зеленский уже не так давно в стиле скоростных свиданий встретился чуть ли не с каждым официальным лицом в Вашингтоне и до икоты протараторил свой "план победы", после чего он был многократно отправлен на гору к свистящему раку и Макару с телятами, было совершенно непонятно, что тут еще обсуждать.
Зеленский, который после вашингтонской неудачи находился в глубокой депрессии, не мог поверить своему счастью: на момент ему показалось, что лед тронулся и глава Пентагона
привез ему заветную папочку с голубой каемочкой, в которой находятся приглашение в НАТО
и разрешение на удары западным оружием вглубь России
.
Когда Остин на встрече в Дипломатической академии в Киеве произнес: "США дадут Украине
все, что ей нужно..." — по аудитории начали лихорадочно искать валокордин и кислород, но главный пентагоновец закончил: "…чтобы сражаться за свое выживание и безопасность".
Остин, не глядя в округлившиеся глаза Зеленского, напомнил, что США — главные друзья и спонсоры Украины и уже помогли на 58 миллиардов долларов, то есть бери, что дают, и не напрягай людей без нужды глупостями. Да, глава Пентагона сообщил, что Штаты выделят Киеву очередной пакет из "Пятерочки" на сумму 400 миллионов долларов, в котором будут лежать различные боеприпасы, очередные "Святые Джавелины", бронетранспортеры и далее по мелочи, но всем было ясно, что ради этого тащиться за океан не было никакого смысла.
После скомканного фуршета Остин укатил домой.
Понятно, что Зеленский представил этот визит как суперважный и прорывной, в рамках которого обсуждались "важнейшие оборонные приоритеты", но конкретной вещественной перемоги предъявить не смог.
Даже сверхдружественные Киеву западные СМИ не смогли внятно ответить на вопрос "А что это вообще было?" и вместо этого процитировали главу Пентагона: "Никакое оружие не сможет остановить атаки Путина
. Не вводите себя в заблуждение: Соединенные Штаты не хотят воевать с Россией".
Однако сейчас стало понятно, зачем все же Остин ездил в Киев. По мнению информированных источников, у американских властей возникла необходимость проверить на месте, все ли в порядке у Зеленского с головой: первые звоночки прозвенели после прочтения совершенно шизофренического "плана победы", а после неприкрытых угроз сделать "за несколько недель" свое ядерное оружие, если не примут в НАТО, стало ясно, что нужно срочно высылать врача.
Неизвестно, брал ли с собой Ллойд Остин резиновый молоточек и тест Роршаха, но есть свидетельства его обстоятельных объяснений Зеленскому, что тот должен успокоиться, умерить аппетит по финансам и военным поставкам и постараться заснуть. О плане Б, по которому США сами прикончат Зеленского, если тот сделает хоть шаг к ядерной бомбе, Остин, очевидно, умолчал.
Интересно, что подобные укрепляюще-отрезвляющие сеансы продолжаются уже давно: и новый генсек НАТО Рютте заявил, что Украину в НАТО точно примут, но лишь "когда-нибудь"; и Белый дом призвал к сделке "территории в обмен на мир"; и глава Минобороны Польши
признался, что "большого энтузиазма ни в Совете ЕС
, ни в штаб-квартире НАТО нет, поскольку ситуация на фронте очень сложная, накопилась огромная усталость от конфликта"; и в самом Пентагоне признали, что дальнейшие поставки Киеву начинают вредить обороноспособности США; и финансирование сокращается (например, Макрон решил зажать миллиард евро помощи); и в ЕС не берут.
Но, по всей видимости, отрезвление гораздо быстрее происходит на Западе, чем на Украине.
Вчера региональный директор по Восточной Европе
фонда ООН
по населению Флоренс Бауэр сообщила, что численность жителей Украины по сравнению с началом конфликта сократилась минимум на десять миллионов человек, а уровень рождаемости упал на последнее место в Европе
.
Одновременно с этим в западных СМИ появилась информация о рекордных цифрах по военным украинским дезертирам. По последним официальным данным, бегство из ВСУ
увеличивается по экспоненте: в 2022-м было возбуждено девять тысяч дел о дезертирстве, в этом году — уже 30 тысяч (но скорее всего, гораздо больше).
Это означает, что, хотя колонна "бусифицированных" еще длинна, последний украинец в конце уже виден и отчаянно машет рукой.
Запад не хочет и не будет отправлять на Украину свои войска, а значит, воевать там скоро будет некому и отправлять десять танков на три человека экипажа никакого смысла нет. А делать ставку на автоматические "вундервафли" — себе дороже, потому что Владимир Путин предупредил: "Страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее".
В связи с этим понятно, почему ранее жизнерадостное издание Bloomberg на днях угрюмо подвело итог всем этим метаниям: "Украину придется сдать. В то время как перспективы для Украины становятся все мрачнее, растет давление по заключению (мирного) соглашения. Есть одна загвоздка: никто не знает, как превратить развал фронта в достойный мир".
Для потерявшихся и запутавшихся западных господ у нас есть простой совет: перечитайте Путина, который неоднократно обрисовывал путь к заключению мира — там все доступно и максимально прямо описано.
А если вы думаете, что у нового американского президента будет волшебная палочка и нужно только чуток подождать, то вы серьезно ошибаетесь.