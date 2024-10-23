https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html

Сомнения закончились: США дадут Киеву все, что ему нужно

Сомнения закончились: США дадут Киеву все, что ему нужно - РИА Новости, 23.10.2024

Сомнения закончились: США дадут Киеву все, что ему нужно

Международные эксперты по обе стороны нового железного занавеса немного зависли, когда появилась информация о необъявленном визите в Киев министра обороны США... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T08:00

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Международные эксперты по обе стороны нового железного занавеса немного зависли, когда появилась информация о необъявленном визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина.На фоне того, что Зеленский уже не так давно в стиле скоростных свиданий встретился чуть ли не с каждым официальным лицом в Вашингтоне и до икоты протараторил свой "план победы", после чего он был многократно отправлен на гору к свистящему раку и Макару с телятами, было совершенно непонятно, что тут еще обсуждать.Зеленский, который после вашингтонской неудачи находился в глубокой депрессии, не мог поверить своему счастью: на момент ему показалось, что лед тронулся и глава Пентагона привез ему заветную папочку с голубой каемочкой, в которой находятся приглашение в НАТО и разрешение на удары западным оружием вглубь России.Когда Остин на встрече в Дипломатической академии в Киеве произнес: "США дадут Украине все, что ей нужно..." — по аудитории начали лихорадочно искать валокордин и кислород, но главный пентагоновец закончил: "…чтобы сражаться за свое выживание и безопасность".Остин, не глядя в округлившиеся глаза Зеленского, напомнил, что США — главные друзья и спонсоры Украины и уже помогли на 58 миллиардов долларов, то есть бери, что дают, и не напрягай людей без нужды глупостями. Да, глава Пентагона сообщил, что Штаты выделят Киеву очередной пакет из "Пятерочки" на сумму 400 миллионов долларов, в котором будут лежать различные боеприпасы, очередные "Святые Джавелины", бронетранспортеры и далее по мелочи, но всем было ясно, что ради этого тащиться за океан не было никакого смысла.После скомканного фуршета Остин укатил домой.Понятно, что Зеленский представил этот визит как суперважный и прорывной, в рамках которого обсуждались "важнейшие оборонные приоритеты", но конкретной вещественной перемоги предъявить не смог.Даже сверхдружественные Киеву западные СМИ не смогли внятно ответить на вопрос "А что это вообще было?" и вместо этого процитировали главу Пентагона: "Никакое оружие не сможет остановить атаки Путина. Не вводите себя в заблуждение: Соединенные Штаты не хотят воевать с Россией".Однако сейчас стало понятно, зачем все же Остин ездил в Киев. По мнению информированных источников, у американских властей возникла необходимость проверить на месте, все ли в порядке у Зеленского с головой: первые звоночки прозвенели после прочтения совершенно шизофренического "плана победы", а после неприкрытых угроз сделать "за несколько недель" свое ядерное оружие, если не примут в НАТО, стало ясно, что нужно срочно высылать врача.Неизвестно, брал ли с собой Ллойд Остин резиновый молоточек и тест Роршаха, но есть свидетельства его обстоятельных объяснений Зеленскому, что тот должен успокоиться, умерить аппетит по финансам и военным поставкам и постараться заснуть. О плане Б, по которому США сами прикончат Зеленского, если тот сделает хоть шаг к ядерной бомбе, Остин, очевидно, умолчал.Интересно, что подобные укрепляюще-отрезвляющие сеансы продолжаются уже давно: и новый генсек НАТО Рютте заявил, что Украину в НАТО точно примут, но лишь "когда-нибудь"; и Белый дом призвал к сделке "территории в обмен на мир"; и глава Минобороны Польши признался, что "большого энтузиазма ни в Совете ЕС, ни в штаб-квартире НАТО нет, поскольку ситуация на фронте очень сложная, накопилась огромная усталость от конфликта"; и в самом Пентагоне признали, что дальнейшие поставки Киеву начинают вредить обороноспособности США; и финансирование сокращается (например, Макрон решил зажать миллиард евро помощи); и в ЕС не берут.Но, по всей видимости, отрезвление гораздо быстрее происходит на Западе, чем на Украине.Вчера региональный директор по Восточной Европе фонда ООН по населению Флоренс Бауэр сообщила, что численность жителей Украины по сравнению с началом конфликта сократилась минимум на десять миллионов человек, а уровень рождаемости упал на последнее место в Европе.Одновременно с этим в западных СМИ появилась информация о рекордных цифрах по военным украинским дезертирам. По последним официальным данным, бегство из ВСУ увеличивается по экспоненте: в 2022-м было возбуждено девять тысяч дел о дезертирстве, в этом году — уже 30 тысяч (но скорее всего, гораздо больше).Это означает, что, хотя колонна "бусифицированных" еще длинна, последний украинец в конце уже виден и отчаянно машет рукой.Запад не хочет и не будет отправлять на Украину свои войска, а значит, воевать там скоро будет некому и отправлять десять танков на три человека экипажа никакого смысла нет. А делать ставку на автоматические "вундервафли" — себе дороже, потому что Владимир Путин предупредил: "Страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее".В связи с этим понятно, почему ранее жизнерадостное издание Bloomberg на днях угрюмо подвело итог всем этим метаниям: "Украину придется сдать. В то время как перспективы для Украины становятся все мрачнее, растет давление по заключению (мирного) соглашения. Есть одна загвоздка: никто не знает, как превратить развал фронта в достойный мир".Для потерявшихся и запутавшихся западных господ у нас есть простой совет: перечитайте Путина, который неоднократно обрисовывал путь к заключению мира — там все доступно и максимально прямо описано.А если вы думаете, что у нового американского президента будет волшебная палочка и нужно только чуток подождать, то вы серьезно ошибаетесь.

https://ria.ru/20241017/ukraina-1978622549.html

https://ria.ru/20241022/plan-1979336006.html

https://ria.ru/20241021/dengi-1979047744.html

https://ria.ru/20241019/raskol-1978851577.html

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