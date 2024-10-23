https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979522681.html
Российские военные освободили Николаевку в ДНР
Российские военные освободили Николаевку в ДНР - РИА Новости, 23.10.2024
Российские военные освободили Николаевку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:08
2024-10-23T12:08
2024-10-23T12:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978302165_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_d75faf7844379bcb2403d59ea8e54c0b.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978302165_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_7284de8f05174cf0e64a902d74bb56d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили Николаевку в ДНР
МО РФ: подразделения группировки "Центр" освободили Николаевку в ДНР