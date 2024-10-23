https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979461951.html
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ под Курском
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ под Курском - РИА Новости, 23.10.2024
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ под Курском
Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:28
2024-10-23T05:28
2024-10-23T05:28
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курская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
безопасность
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979461787.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
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Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ под Курском
Экипаж Су-34 ВКС нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском