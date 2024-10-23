https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979461787.html
ВС России уничтожили вышку с ретранслятором сигнала под Угледаром
ВС России уничтожили вышку с ретранслятором сигнала под Угледаром - РИА Новости, 23.10.2024
ВС России уничтожили вышку с ретранслятором сигнала под Угледаром
Операторы БПЛА бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили живую силу ВСУ в укрытии и вышку с ретранслятором сигнала связи под Угледаром, сообщили в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:24
2024-10-23T05:24
2024-10-23T05:24
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Операторы БПЛА бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили живую силу ВСУ в укрытии и вышку с ретранслятором сигнала связи под Угледаром, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве отметили, что операторы разведывательных и ударных БПЛА группировки войск "Восток" из Камчатского края круглосуточно ведут разведку и наносят поражение ВСУ на Угледарском участке южнодонецкого направления. По данным ведомства, снаряд от ручного противотанкового гранатомёта пролетел шесть километров и точно поразил укрытие украинских военнослужащих. "Ещё одним высокоточным ударом FPV-дрона нашими бойцами была уничтожена вышка с вражеским ретранслятором сигнала связи в районе Угледара", - говорится в сообщении. Для доставки боеприпаса к цели использовался октокоптер, который может поднимать до шести килограммов смертоносного груза и переносить его на 15-20 километров в глубину обороны ВСУ.
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979460964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, камчатский край, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Камчатский край, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили вышку с ретранслятором сигнала под Угледаром
Операторы БПЛА уничтожили вышку с ретранслятором сигнала связи под Угледаром
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Операторы БПЛА бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили живую силу ВСУ в укрытии и вышку с ретранслятором сигнала связи под Угледаром, сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве отметили, что операторы разведывательных и ударных БПЛА группировки войск "Восток" из Камчатского края
круглосуточно ведут разведку и наносят поражение ВСУ на Угледарском участке южнодонецкого направления.
По данным ведомства, снаряд от ручного противотанкового гранатомёта пролетел шесть километров и точно поразил укрытие украинских военнослужащих.
"Ещё одним высокоточным ударом FPV-дрона нашими бойцами была уничтожена вышка с вражеским ретранслятором сигнала связи в районе Угледара", - говорится в сообщении.
Для доставки боеприпаса к цели использовался октокоптер, который может поднимать до шести килограммов смертоносного груза и переносить его на 15-20 километров в глубину обороны ВСУ.