https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979461787.html

ВС России уничтожили вышку с ретранслятором сигнала под Угледаром

ВС России уничтожили вышку с ретранслятором сигнала под Угледаром - РИА Новости, 23.10.2024

ВС России уничтожили вышку с ретранслятором сигнала под Угледаром

Операторы БПЛА бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили живую силу ВСУ в укрытии и вышку с ретранслятором сигнала связи под Угледаром, сообщили в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T05:24

2024-10-23T05:24

2024-10-23T05:24

специальная военная операция на украине

россия

камчатский край

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Операторы БПЛА бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили живую силу ВСУ в укрытии и вышку с ретранслятором сигнала связи под Угледаром, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве отметили, что операторы разведывательных и ударных БПЛА группировки войск "Восток" из Камчатского края круглосуточно ведут разведку и наносят поражение ВСУ на Угледарском участке южнодонецкого направления. По данным ведомства, снаряд от ручного противотанкового гранатомёта пролетел шесть километров и точно поразил укрытие украинских военнослужащих. "Ещё одним высокоточным ударом FPV-дрона нашими бойцами была уничтожена вышка с вражеским ретранслятором сигнала связи в районе Угледара", - говорится в сообщении. Для доставки боеприпаса к цели использовался октокоптер, который может поднимать до шести килограммов смертоносного груза и переносить его на 15-20 километров в глубину обороны ВСУ.

https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979460964.html

https://ria.ru/20241019/ugledar-1978850298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, камчатский край, вооруженные силы украины, безопасность