https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979460964.html
Расчеты гаубиц уничтожили укрытую пехоту ВСУ на Донецком направлении
Расчеты гаубиц уничтожили укрытую пехоту ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.10.2024
Расчеты гаубиц уничтожили укрытую пехоту ВСУ на Донецком направлении
Расчеты гаубиц Д-30 "Южной" группировки войск уничтожили укрытую пехоту ВСУ на донецком направлении СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны России. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:08
2024-10-23T05:08
2024-10-23T05:08
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россия
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 "Южной" группировки войск уничтожили укрытую пехоту ВСУ на донецком направлении СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Бойцы "Южной" группировки войск громят врага на подступах к переднему краю. При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны и военнослужащих ВСУ. Расчёту Д-30 оперативно были переданы новые цели. С корректировкой огня с помощью беспилотников укрепрайон и укрытая пехота ВСУ точными попаданиями были уничтожены", - сообщили РИА Новости в министерстве обороны. В ведомстве так же пояснили, что задачи расчетам гаубиц поступают регулярно. Боевая работа чаще всего ведется осколочно-фугасными снарядами. Также расчеты используют противотанковые кумулятивные, дымовые, осветительные снаряды.
https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943128961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчеты гаубиц уничтожили укрытую пехоту ВСУ на Донецком направлении
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили укрытую пехоту ВСУ на Донецком направлении
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 "Южной" группировки войск уничтожили укрытую пехоту ВСУ на донецком направлении СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Бойцы "Южной" группировки войск громят врага на подступах к переднему краю. При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны и военнослужащих ВСУ. Расчёту Д-30 оперативно были переданы новые цели. С корректировкой огня с помощью беспилотников укрепрайон и укрытая пехота ВСУ точными попаданиями были уничтожены", - сообщили РИА Новости в министерстве обороны.
В ведомстве так же пояснили, что задачи расчетам гаубиц поступают регулярно. Боевая работа чаще всего ведется осколочно-фугасными снарядами. Также расчеты используют противотанковые кумулятивные, дымовые, осветительные снаряды.