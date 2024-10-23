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Расчеты гаубиц уничтожили укрытую пехоту ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.10.2024
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05:08 23.10.2024
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Расчеты гаубиц уничтожили укрытую пехоту ВСУ на Донецком направлении
Расчеты гаубиц уничтожили укрытую пехоту ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.10.2024
Расчеты гаубиц уничтожили укрытую пехоту ВСУ на Донецком направлении
Расчеты гаубиц Д-30 "Южной" группировки войск уничтожили укрытую пехоту ВСУ на донецком направлении СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны России. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:08
2024-10-23T05:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 "Южной" группировки войск уничтожили укрытую пехоту ВСУ на донецком направлении СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Бойцы "Южной" группировки войск громят врага на подступах к переднему краю. При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны и военнослужащих ВСУ. Расчёту Д-30 оперативно были переданы новые цели. С корректировкой огня с помощью беспилотников укрепрайон и укрытая пехота ВСУ точными попаданиями были уничтожены", - сообщили РИА Новости в министерстве обороны. В ведомстве так же пояснили, что задачи расчетам гаубиц поступают регулярно. Боевая работа чаще всего ведется осколочно-фугасными снарядами. Также расчеты используют противотанковые кумулятивные, дымовые, осветительные снаряды.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчеты гаубиц уничтожили укрытую пехоту ВСУ на Донецком направлении

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили укрытую пехоту ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 "Южной" группировки войск уничтожили укрытую пехоту ВСУ на донецком направлении СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Бойцы "Южной" группировки войск громят врага на подступах к переднему краю. При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны и военнослужащих ВСУ. Расчёту Д-30 оперативно были переданы новые цели. С корректировкой огня с помощью беспилотников укрепрайон и укрытая пехота ВСУ точными попаданиями были уничтожены", - сообщили РИА Новости в министерстве обороны.
В ведомстве так же пояснили, что задачи расчетам гаубиц поступают регулярно. Боевая работа чаще всего ведется осколочно-фугасными снарядами. Также расчеты используют противотанковые кумулятивные, дымовые, осветительные снаряды.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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