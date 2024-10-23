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Совфед одобрил закон о запрете фиктивных браков для получения ВНЖ - РИА Новости, 23.10.2024
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10:59 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/sovfed-1979504733.html
Совфед одобрил закон о запрете фиктивных браков для получения ВНЖ
Совфед одобрил закон о запрете фиктивных браков для получения ВНЖ - РИА Новости, 23.10.2024
Совфед одобрил закон о запрете фиктивных браков для получения ВНЖ
Совет Федерации одобрил закон, исключающий возможность использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения мигрантами... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:59
2024-10-23T10:59
россия
ирина рукавишникова
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, исключающий возможность использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения мигрантами разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) в РФ. "Согласно закону, получить разрешение на временное проживание вне квоты станет возможно в случае, если иностранный гражданин проживает в зарегистрированном браке с российским гражданином не менее трех лет. В другом случае, для получения РВП вне установленной квоты, иностранный гражданин должен состоять в зарегистрированном браке с российским гражданином, с которым у него имеется общий ребенок, рожденный или усыновленный в этом браке", - пояснила РИА Новости один из соавторов закона, сенатор Ирина Рукавишникова. Получить ВНЖ без предварительного получения РВП иностранным гражданином, имеющим ребенка-гражданина РФ вне брака, станет возможно после подтверждения в судебном порядке факта совместного проживания с таким ребенком в стране, а также участия в его содержании и воспитании, либо необходимо подтвердить факт совместного проживания с матерью или отцом ребенка не менее трех лет до дня обращения на выдачу ВНЖ. "РВП и ВНЖ аннулируются в случаях расторжения брака или признания его недействительным, лишения или ограничения в родительских правах, либо отмены усыновления или исключения сведений об отцовстве из записи акта о рождении ребенка. При этом, в целях обеспечения права на воссоединение с семьей закон продлевает до одного года обыкновенную частную визу, выданную иностранному гражданину – близкому родственнику российского гражданина", - добавила Ирина Рукавишникова.
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россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф
Россия, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о запрете фиктивных браков для получения ВНЖ

Совфед одобрил закон о запрете фиктивных браков для получения ВНЖ мигрантами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФойе Совета Федерации РФ
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, исключающий возможность использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения мигрантами разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) в РФ.
"Согласно закону, получить разрешение на временное проживание вне квоты станет возможно в случае, если иностранный гражданин проживает в зарегистрированном браке с российским гражданином не менее трех лет. В другом случае, для получения РВП вне установленной квоты, иностранный гражданин должен состоять в зарегистрированном браке с российским гражданином, с которым у него имеется общий ребенок, рожденный или усыновленный в этом браке", - пояснила РИА Новости один из соавторов закона, сенатор Ирина Рукавишникова.
Получить ВНЖ без предварительного получения РВП иностранным гражданином, имеющим ребенка-гражданина РФ вне брака, станет возможно после подтверждения в судебном порядке факта совместного проживания с таким ребенком в стране, а также участия в его содержании и воспитании, либо необходимо подтвердить факт совместного проживания с матерью или отцом ребенка не менее трех лет до дня обращения на выдачу ВНЖ.
"РВП и ВНЖ аннулируются в случаях расторжения брака или признания его недействительным, лишения или ограничения в родительских правах, либо отмены усыновления или исключения сведений об отцовстве из записи акта о рождении ребенка. При этом, в целях обеспечения права на воссоединение с семьей закон продлевает до одного года обыкновенную частную визу, выданную иностранному гражданину – близкому родственнику российского гражданина", - добавила Ирина Рукавишникова.
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