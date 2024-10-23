https://ria.ru/20241023/sovfed-1979444745.html
Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ
Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ - РИА Новости, 23.10.2024
Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ
Сенаторы на заседании Совфеда в среду обсудят заявление верхней палаты парламента о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T00:25
2024-10-23T00:25
2024-10-23T00:25
россия
сша
малайзия
сергей чемезов
евгений куйвашев
людмила бабушкина
совет федерации рф
роскадастр
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сенаторы на заседании Совфеда в среду обсудят заявление верхней палаты парламента о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Республики Куба и ряд законов. Парламентарии рассмотрят закон о борьбе с фиктивными браками для незаконного получения иностранными гражданами миграционного статуса на территории РФ. В соответствии с законом, разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может получить иностранец, который не менее трех лет состоит в браке с гражданином России, постоянно проживающим в стране или имеющий общего ребенка - гражданина РФ, другой родитель которого также имеет российское гражданство. Причем факт совместного проживания заявителя с отцом или матерью такого ребенка в течение как минимум трех лет должен подтвердить суд. Еще один закон предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей в месяц. В настоящее время это 19 242 рубля. Заработная плата будет повышена для 4,2 миллиона работников. Также парламентарии рассмотрят законы о стимулировании роста рынка неипотечной секьюритизации, о дачной амнистии для хозяйственных построек, о наделении "Роскадастра" полномочиями по комплексным кадастровым работам. В повестке заседания — ратификация Соглашения с Республикой Абхазия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Схожее соглашение с Малайзией также будет рассмотрено в среду. В повестке и закон о денонсации конвенции о Международном Совете по исследованию моря. Согласно конвенции, Международный Совет по исследованию моря должен содействовать и способствовать проведению исследований Атлантического океана и прилегающих к нему морей, особенно в части живых ресурсов, разрабатывать программы для этих целей и организовывать такие исследования и изыскания. При этом в пояснительной записке к документу отмечается, что в 2022 году в нарушение положений конвенции Советом было принято решение о приостановлении участия РФ в деятельности организации. Запланировано выступление гендиректора Госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова о роли госкорпорации в развитии российской экономики. На заседании Совета Федерации запланирован "Час субъекта РФ". О социально-экономическом развитии Свердловской области расскажут губернатор региона Евгений Куйвашев и председатель областного Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
https://ria.ru/20241022/mrot-1979343792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, малайзия, сергей чемезов, евгений куйвашев, людмила бабушкина , совет федерации рф, роскадастр, ростех
Россия, США, Малайзия, Сергей Чемезов, Евгений Куйвашев, Людмила Бабушкина , Совет Федерации РФ, Роскадастр, Ростех
Совфед рассмотрит закон о повышении МРОТ
Совфед обсудит заявление об экономической блокаде Кубы и несколько законов
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сенаторы на заседании Совфеда в среду обсудят заявление верхней палаты парламента о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Республики Куба и ряд законов.
Парламентарии рассмотрят закон о борьбе с фиктивными браками для незаконного получения иностранными гражданами миграционного статуса на территории РФ
.
В соответствии с законом, разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может получить иностранец, который не менее трех лет состоит в браке с гражданином России, постоянно проживающим в стране или имеющий общего ребенка - гражданина РФ, другой родитель которого также имеет российское гражданство. Причем факт совместного проживания заявителя с отцом или матерью такого ребенка в течение как минимум трех лет должен подтвердить суд.
Еще один закон предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей в месяц. В настоящее время это 19 242 рубля. Заработная плата будет повышена для 4,2 миллиона работников.
Также парламентарии рассмотрят законы о стимулировании роста рынка неипотечной секьюритизации, о дачной амнистии для хозяйственных построек, о наделении "Роскадастра
" полномочиями по комплексным кадастровым работам.
В повестке заседания — ратификация Соглашения с Республикой Абхазия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Схожее соглашение с Малайзией
также будет рассмотрено в среду.
В повестке и закон о денонсации конвенции о Международном Совете по исследованию моря. Согласно конвенции, Международный Совет по исследованию моря должен содействовать и способствовать проведению исследований Атлантического океана
и прилегающих к нему морей, особенно в части живых ресурсов, разрабатывать программы для этих целей и организовывать такие исследования и изыскания.
При этом в пояснительной записке к документу отмечается, что в 2022 году в нарушение положений конвенции Советом было принято решение о приостановлении участия РФ в деятельности организации.
Запланировано выступление гендиректора Госкорпорации "Ростех
" Сергея Чемезова
о роли госкорпорации в развитии российской экономики.
На заседании Совета Федерации запланирован "Час субъекта РФ". О социально-экономическом развитии Свердловской области
расскажут губернатор региона Евгений Куйвашев
и председатель областного Законодательного Собрания Людмила Бабушкина
.