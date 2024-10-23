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Путин призвал укрепить сотрудничество БРИКС в сфере здравоохранения
Путин призвал укрепить сотрудничество БРИКС в сфере здравоохранения - РИА Новости, 23.10.2024
Путин призвал укрепить сотрудничество БРИКС в сфере здравоохранения
Нужно укрепить сотрудничество БРИКС в здравоохранении, в том числе по ядерной медицине, заметный прогресс достигнут в этой области, заявил президент России... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:06
2024-10-23T13:06
2024-10-23T13:33
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
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владимир путин
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Нужно укрепить сотрудничество БРИКС в здравоохранении, в том числе по ядерной медицине, заметный прогресс достигнут в этой области, заявил президент России Владимир Путин."Заметный прогресс достигнут в сотрудничестве БРИКС по линии здравоохранения, чему способствовала октябрьская встреча профильных министров. Она задала долгосрочный вектор работы в сфере здравоохранения. Сформирована группа по ядерной медицине, которая займется развитием сотрудничества в области производства инновационно-радиологических препаратов и диагностики. Полезным оказался и проведенный в Санкт-Петербурге первый форум БРИКС по ядерной медицине", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в широком составе.Российский лидер добавил, что важно и далее укреплять потенциал действующих по линии БРИКС центра вакцин и сети по исследованию туберкулеза.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, в мире, владимир путин, санкт-петербург
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, В мире, Владимир Путин, Санкт-Петербург
Путин призвал укрепить сотрудничество БРИКС в сфере здравоохранения
Путин призвал укрепить сотрудничество БРИКС в том числе в сфере ядерной медицины