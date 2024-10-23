https://ria.ru/20241023/sobchak-1979466739.html
Суд в Москве выселил мужчину из квартиры после иска Собчак
Суд в Москве выселил мужчину из квартиры после иска Собчак - РИА Новости, 23.10.2024
Суд в Москве выселил мужчину из квартиры после иска Собчак
Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов и лишил его права пользования квартирой, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:31
2024-10-23T06:31
2024-10-23T12:44
происшествия
москва
ксения собчак
пресненский суд г. москвы
квартира
жилье
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов и лишил его права пользования квартирой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета", — сказала собеседница агентства. Подробности в суде не пояснили.
https://ria.ru/20240213/sobchak-1927165286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ксения собчак, пресненский суд г. москвы, квартира, жилье
Происшествия, Москва, Ксения Собчак, Пресненский суд г. Москвы, Квартира, Жилье
Суд в Москве выселил мужчину из квартиры после иска Собчак
Суд удовлетворил иск Собчак к Соколову и лишил его права пользования квартирой