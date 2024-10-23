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Суд в Москве выселил мужчину из квартиры после иска Собчак - РИА Новости, 23.10.2024
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06:31 23.10.2024 (обновлено: 12:44 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/sobchak-1979466739.html
Суд в Москве выселил мужчину из квартиры после иска Собчак
Суд в Москве выселил мужчину из квартиры после иска Собчак - РИА Новости, 23.10.2024
Суд в Москве выселил мужчину из квартиры после иска Собчак
Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов и лишил его права пользования квартирой, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:31
2024-10-23T12:44
происшествия
москва
ксения собчак
пресненский суд г. москвы
квартира
жилье
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов и лишил его права пользования квартирой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета", — сказала собеседница агентства. Подробности в суде не пояснили.
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происшествия, москва, ксения собчак, пресненский суд г. москвы, квартира, жилье
Происшествия, Москва, Ксения Собчак, Пресненский суд г. Москвы, Квартира, Жилье
Суд в Москве выселил мужчину из квартиры после иска Собчак

Суд удовлетворил иск Собчак к Соколову и лишил его права пользования квартирой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ксения Собчак. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов и лишил его права пользования квартирой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета", — сказала собеседница агентства.
Подробности в суде не пояснили.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
НТВ попросил у Собчак доказательства наличия чести и достоинства
13 февраля, 18:47
 
ПроисшествияМоскваКсения СобчакПресненский суд г. МосквыКвартираЖилье
 
 
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