https://ria.ru/20241023/sobchak-1979466739.html

Суд в Москве выселил мужчину из квартиры после иска Собчак

Суд в Москве выселил мужчину из квартиры после иска Собчак - РИА Новости, 23.10.2024

Суд в Москве выселил мужчину из квартиры после иска Собчак

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов и лишил его права пользования квартирой, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T06:31

2024-10-23T06:31

2024-10-23T12:44

происшествия

москва

ксения собчак

пресненский суд г. москвы

квартира

жилье

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов и лишил его права пользования квартирой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета", — сказала собеседница агентства. Подробности в суде не пояснили.

https://ria.ru/20240213/sobchak-1927165286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, ксения собчак, пресненский суд г. москвы, квартира, жилье