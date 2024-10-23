https://ria.ru/20241023/smert-1979660679.html
TikTok-блогер Баба Маша умерла в возрасте 98 лет
TikTok-блогер Баба Маша умерла в возрасте 98 лет - РИА Новости, 23.10.2024
TikTok-блогер Баба Маша умерла в возрасте 98 лет
Российская TikTok-блогер из Подмосковья Баба Маша скончалась во вторник в возрасте 98 лет, сообщается в ее Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:01
2024-10-23T19:01
2024-10-23T19:39
московская область (подмосковье)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979660202_0:0:648:366_1920x0_80_0_0_5fe78c706a825578bb344febab01c29b.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российская TikTok-блогер из Подмосковья Баба Маша скончалась во вторник в возрасте 98 лет, сообщается в ее Telegram-канале. "Дорогие подписчики, к сожалению, бабушка Маша сегодня умерла. Нет слов, как больно", — говорится в сообщении, опубликованном 22 октября. Бабушка Маша выкладывала кулинарные видео в социальные сети, ее рецепт котлет из риса и рыбных консервов набрал более 40 миллионов просмотров, а "тонкие блинчики (налистники)" — 54 миллиона. За два дня до сообщения о смерти бабушка Маша разместила видео с обращением к подписчикам, в котором рассказывала, что заболела и вызывала скорую, после приезда врачей ей временно стало лучше.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979660202_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_73f654b3ff25fb5c80d577d42b461442.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
TikTok-блогер Баба Маша умерла в возрасте 98 лет
Российская пенсионерка и TikTok-блогер Баба Маша умерла в возрасте 98 лет
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российская TikTok-блогер из Подмосковья Баба Маша скончалась во вторник в возрасте 98 лет, сообщается в ее Telegram-канале.
"Дорогие подписчики, к сожалению, бабушка Маша сегодня умерла. Нет слов, как больно", — говорится в сообщении, опубликованном 22 октября.
Бабушка Маша выкладывала кулинарные видео в социальные сети, ее рецепт котлет из риса и рыбных консервов набрал более 40 миллионов просмотров, а "тонкие блинчики (налистники)" — 54 миллиона.
За два дня до сообщения о смерти бабушка Маша разместила видео с обращением к подписчикам, в котором рассказывала, что заболела и вызывала скорую, после приезда врачей ей временно стало лучше.