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TikTok-блогер Баба Маша умерла в возрасте 98 лет

TikTok-блогер Баба Маша умерла в возрасте 98 лет - РИА Новости, 23.10.2024

TikTok-блогер Баба Маша умерла в возрасте 98 лет

Российская TikTok-блогер из Подмосковья Баба Маша скончалась во вторник в возрасте 98 лет, сообщается в ее Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:01

2024-10-23T19:01

2024-10-23T19:39

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российская TikTok-блогер из Подмосковья Баба Маша скончалась во вторник в возрасте 98 лет, сообщается в ее Telegram-канале. "Дорогие подписчики, к сожалению, бабушка Маша сегодня умерла. Нет слов, как больно", — говорится в сообщении, опубликованном 22 октября. Бабушка Маша выкладывала кулинарные видео в социальные сети, ее рецепт котлет из риса и рыбных консервов набрал более 40 миллионов просмотров, а "тонкие блинчики (налистники)" — 54 миллиона. За два дня до сообщения о смерти бабушка Маша разместила видео с обращением к подписчикам, в котором рассказывала, что заболела и вызывала скорую, после приезда врачей ей временно стало лучше.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), общество