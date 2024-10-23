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TikTok-блогер Баба Маша умерла в возрасте 98 лет - РИА Новости, 23.10.2024
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19:01 23.10.2024 (обновлено: 19:39 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/smert-1979660679.html
TikTok-блогер Баба Маша умерла в возрасте 98 лет
TikTok-блогер Баба Маша умерла в возрасте 98 лет - РИА Новости, 23.10.2024
TikTok-блогер Баба Маша умерла в возрасте 98 лет
Российская TikTok-блогер из Подмосковья Баба Маша скончалась во вторник в возрасте 98 лет, сообщается в ее Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:01
2024-10-23T19:39
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российская TikTok-блогер из Подмосковья Баба Маша скончалась во вторник в возрасте 98 лет, сообщается в ее Telegram-канале. "Дорогие подписчики, к сожалению, бабушка Маша сегодня умерла. Нет слов, как больно", — говорится в сообщении, опубликованном 22 октября. Бабушка Маша выкладывала кулинарные видео в социальные сети, ее рецепт котлет из риса и рыбных консервов набрал более 40 миллионов просмотров, а "тонкие блинчики (налистники)" — 54 миллиона. За два дня до сообщения о смерти бабушка Маша разместила видео с обращением к подписчикам, в котором рассказывала, что заболела и вызывала скорую, после приезда врачей ей временно стало лучше.
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
TikTok-блогер Баба Маша умерла в возрасте 98 лет

Российская пенсионерка и TikTok-блогер Баба Маша умерла в возрасте 98 лет

© Страница Бабушки МашаБлогер Баба Маша
Блогер Баба Маша - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Страница Бабушки Маша
Блогер Баба Маша. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российская TikTok-блогер из Подмосковья Баба Маша скончалась во вторник в возрасте 98 лет, сообщается в ее Telegram-канале.
"Дорогие подписчики, к сожалению, бабушка Маша сегодня умерла. Нет слов, как больно", — говорится в сообщении, опубликованном 22 октября.
Бабушка Маша выкладывала кулинарные видео в социальные сети, ее рецепт котлет из риса и рыбных консервов набрал более 40 миллионов просмотров, а "тонкие блинчики (налистники)" — 54 миллиона.
За два дня до сообщения о смерти бабушка Маша разместила видео с обращением к подписчикам, в котором рассказывала, что заболела и вызывала скорую, после приезда врачей ей временно стало лучше.
 
Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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