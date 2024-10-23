Срок следствия по делу о хищениях на Соловках продлили до февраля
Следствие по делу о хищениях при реставрации на Соловках продлили до февраля
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о хищении при реставрации на Соловках, одним из фигурантов которого является экстрадированный из Камбоджи в РФ россиянин Сергей Волков, продлен до февраля следующего года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по настоящему уголовному делу неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз 02 октября 2024 года первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации на 3 месяца 00 суток, а всего до 84 месяцев 00 суток, то есть до 12 февраля 2025 года",- сказано в документах.
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По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник Волков и его сообщники похитили бюджетные деньги, выделенные министерством культуры РФ. Нанесенный ущерб составил более 19 миллионов рублей.
Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага.
В мае прошлого года Мещанский суд Москвы по делу о хищении приговорил на сроки от 2 до 4 лет колонии экс-руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, его бывшего заместителя Павла Мосолова и коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом.