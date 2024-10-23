https://ria.ru/20241023/sledstvie-1979451599.html

Срок следствия по делу о хищениях на Соловках продлили до февраля

Срок следствия по делу о хищениях на Соловках продлили до февраля - РИА Новости, 23.10.2024

Срок следствия по делу о хищениях на Соловках продлили до февраля

Срок предварительного следствия по уголовному делу о хищении при реставрации на Соловках, одним из фигурантов которого является экстрадированный из Камбоджи в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T02:09

2024-10-23T02:09

2024-10-23T02:11

соловки

происшествия

россия

ирина волк

владимир цветнов

москва

павел мосолов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о хищении при реставрации на Соловках, одним из фигурантов которого является экстрадированный из Камбоджи в РФ россиянин Сергей Волков, продлен до февраля следующего года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Срок предварительного следствия по настоящему уголовному делу неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз 02 октября 2024 года первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации на 3 месяца 00 суток, а всего до 84 месяцев 00 суток, то есть до 12 февраля 2025 года",- сказано в документах.По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник Волков и его сообщники похитили бюджетные деньги, выделенные министерством культуры РФ. Нанесенный ущерб составил более 19 миллионов рублей.Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага.В мае прошлого года Мещанский суд Москвы по делу о хищении приговорил на сроки от 2 до 4 лет колонии экс-руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, его бывшего заместителя Павла Мосолова и коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом.

https://ria.ru/20240925/mer-1974690119.html

https://ria.ru/20241017/khischenie-1978477998.html

соловки

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

соловки, происшествия, россия, ирина волк, владимир цветнов, москва, павел мосолов