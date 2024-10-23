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Срок следствия по делу о хищениях на Соловках продлили до февраля - РИА Новости, 23.10.2024
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02:09 23.10.2024 (обновлено: 02:11 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/sledstvie-1979451599.html
Срок следствия по делу о хищениях на Соловках продлили до февраля
Срок следствия по делу о хищениях на Соловках продлили до февраля - РИА Новости, 23.10.2024
Срок следствия по делу о хищениях на Соловках продлили до февраля
Срок предварительного следствия по уголовному делу о хищении при реставрации на Соловках, одним из фигурантов которого является экстрадированный из Камбоджи в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T02:09
2024-10-23T02:11
соловки
происшествия
россия
ирина волк
владимир цветнов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о хищении при реставрации на Соловках, одним из фигурантов которого является экстрадированный из Камбоджи в РФ россиянин Сергей Волков, продлен до февраля следующего года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Срок предварительного следствия по настоящему уголовному делу неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз 02 октября 2024 года первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации на 3 месяца 00 суток, а всего до 84 месяцев 00 суток, то есть до 12 февраля 2025 года",- сказано в документах.По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник Волков и его сообщники похитили бюджетные деньги, выделенные министерством культуры РФ. Нанесенный ущерб составил более 19 миллионов рублей.Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага.В мае прошлого года Мещанский суд Москвы по делу о хищении приговорил на сроки от 2 до 4 лет колонии экс-руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, его бывшего заместителя Павла Мосолова и коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом.
https://ria.ru/20240925/mer-1974690119.html
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соловки, происшествия, россия, ирина волк, владимир цветнов, москва, павел мосолов
Соловки, Происшествия, Россия, Ирина Волк, Владимир Цветнов, Москва, Павел Мосолов
Срок следствия по делу о хищениях на Соловках продлили до февраля

Следствие по делу о хищениях при реставрации на Соловках продлили до февраля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о хищении при реставрации на Соловках, одним из фигурантов которого является экстрадированный из Камбоджи в РФ россиянин Сергей Волков, продлен до февраля следующего года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по настоящему уголовному делу неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз 02 октября 2024 года первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации на 3 месяца 00 суток, а всего до 84 месяцев 00 суток, то есть до 12 февраля 2025 года",- сказано в документах.
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По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник Волков и его сообщники похитили бюджетные деньги, выделенные министерством культуры РФ. Нанесенный ущерб составил более 19 миллионов рублей.
Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага.
В мае прошлого года Мещанский суд Москвы по делу о хищении приговорил на сроки от 2 до 4 лет колонии экс-руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, его бывшего заместителя Павла Мосолова и коммерсантов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом.
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СоловкиПроисшествияРоссияИрина ВолкВладимир ЦветновМоскваПавел Мосолов
 
 
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