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Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:16 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/sklad-1979472307.html
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром - РИА Новости, 23.10.2024
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром
Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, уничтожили склад с боеприпасами под Часовым... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:16
2024-10-23T08:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
часов яр
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АРТЕМОВСК (ДНР), 23 окт - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром в Донбассе. Кадры уничтожения склада оказались в распоряжении РИА Новости. На них разведчики бригады при помощи БПЛА обнаружили укрытие ВСУ в лесополосе севернее Часова Яра. "Было принято решение об уничтожении цели. Артиллеристы бригады поразили объект и началось возгорание, через несколько минут в 10 метрах от цели произошла серия взрывов. Оказалось, под землей был скрыт склад боеприпасов", - рассказал РИА Новости боец бригады.
https://ria.ru/20241023/sderzhivanie-1979351724.html
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Часов Яр
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром

Артиллеристы бригады "Север-V" уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие артиллерийского расчета в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 23 окт - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром в Донбассе.
Кадры уничтожения склада оказались в распоряжении РИА Новости. На них разведчики бригады при помощи БПЛА обнаружили укрытие ВСУ в лесополосе севернее Часова Яра.
"Было принято решение об уничтожении цели. Артиллеристы бригады поразили объект и началось возгорание, через несколько минут в 10 метрах от цели произошла серия взрывов. Оказалось, под землей был скрыт склад боеприпасов", - рассказал РИА Новости боец бригады.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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