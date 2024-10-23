https://ria.ru/20241023/sklad-1979472307.html

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром - РИА Новости, 23.10.2024

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром

Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, уничтожили склад с боеприпасами под Часовым... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T08:16

2024-10-23T08:16

2024-10-23T08:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

часов яр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4993a671c9237ee7e2ab96a39a109268.jpg

АРТЕМОВСК (ДНР), 23 окт - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром в Донбассе. Кадры уничтожения склада оказались в распоряжении РИА Новости. На них разведчики бригады при помощи БПЛА обнаружили укрытие ВСУ в лесополосе севернее Часова Яра. "Было принято решение об уничтожении цели. Артиллеристы бригады поразили объект и началось возгорание, через несколько минут в 10 метрах от цели произошла серия взрывов. Оказалось, под землей был скрыт склад боеприпасов", - рассказал РИА Новости боец бригады.

https://ria.ru/20241023/sderzhivanie-1979351724.html

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, часов яр