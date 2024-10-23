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Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром - РИА Новости, 23.10.2024
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром
Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, уничтожили склад с боеприпасами под Часовым... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:16
2024-10-23T08:16
2024-10-23T08:16
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АРТЕМОВСК (ДНР), 23 окт - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки российских войск, уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром в Донбассе. Кадры уничтожения склада оказались в распоряжении РИА Новости. На них разведчики бригады при помощи БПЛА обнаружили укрытие ВСУ в лесополосе севернее Часова Яра. "Было принято решение об уничтожении цели. Артиллеристы бригады поразили объект и началось возгорание, через несколько минут в 10 метрах от цели произошла серия взрывов. Оказалось, под землей был скрыт склад боеприпасов", - рассказал РИА Новости боец бригады.
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Российские военные уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром
Артиллеристы бригады "Север-V" уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром