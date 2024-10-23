Симоньян рассказала, как санкции США отразились на американцах в RT
Симоньян: американцы лишились работы из-за санкций против RT и "России сегодня"
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Граждане США остались без работы после введения санкций против RT и "России сегодня", сообщила главный редактор телеканала и международной медиагруппы Маргарита Симоньян в интервью НТВ на полях саммита БРИКС.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Симоньян принимает участие в мероприятиях в рамках этого события.
"Потом 2022 год. Ну все, вроде бы уже все растерзали, все отняли. Всю недвижимость, которая у меня была за рубежом, которой никогда в жизни, конечно, не было, все мои счета и офшоры, которых тоже, конечно, никогда не было, все отняли", — сказала она.
Симоньян добавила, что и возможность ездить у нее "отняли", хотя она никуда не собиралась, так как времени мало, а в России лучше.
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"И тут на тебе, опять. Проснулись", — добавила она.
Симоньян предположила, что каждая администрация США, в том числе Джо Байдена, хотела отметиться, вводя ограничения против нее.
"Конечно, нам пришлось все закрыть. Люди остались без работы, самое главное, их люди — граждане Соединенных Штатов Америки. <...> Значит, мы будем искать другие способы и найдем", — рассказала она.
Минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. В список попали также глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ.
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская