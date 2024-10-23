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Симоньян рассказала, как санкции США отразились на американцах в RT - РИА Новости, 23.10.2024
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22:22 23.10.2024 (обновлено: 23:25 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/simonyan-1979684173.html
Симоньян рассказала, как санкции США отразились на американцах в RT
Симоньян рассказала, как санкции США отразились на американцах в RT - РИА Новости, 23.10.2024
Симоньян рассказала, как санкции США отразились на американцах в RT
Граждане США остались без работы после введения санкций против RT и "России сегодня", сообщила главный редактор телеканала и международной медиагруппы Маргарита РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:22
2024-10-23T23:25
санкции сша против "россии сегодня" и rt
брикс
маргарита симоньян
джо байден
сергей лавров
москва
россия
сша
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Граждане США остались без работы после введения санкций против RT и "России сегодня", сообщила главный редактор телеканала и международной медиагруппы Маргарита Симоньян в интервью НТВ на полях саммита БРИКС.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Симоньян принимает участие в мероприятиях в рамках этого события."Потом 2022 год. Ну все, вроде бы уже все растерзали, все отняли. Всю недвижимость, которая у меня была за рубежом, которой никогда в жизни, конечно, не было, все мои счета и офшоры, которых тоже, конечно, никогда не было, все отняли", — сказала она.Симоньян добавила, что и возможность ездить у нее "отняли", хотя она никуда не собиралась, так как времени мало, а в России лучше."И тут на тебе, опять. Проснулись", — добавила она.Симоньян предположила, что каждая администрация США, в том числе Джо Байдена, хотела отметиться, вводя ограничения против нее."Конечно, нам пришлось все закрыть. Люди остались без работы, самое главное, их люди — граждане Соединенных Штатов Америки. &lt;...&gt; Значит, мы будем искать другие способы и найдем", — рассказала она. Минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. В список попали также глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ.Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241022/sanktsii-1979335307.html
https://ria.ru/20240926/dyuzharrik-1974954264.html
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санкции сша против "россии сегодня" и rt, брикс, маргарита симоньян, джо байден, сергей лавров, москва, россия, сша, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
Санкции США против "России сегодня" и RT, БРИКС, Маргарита Симоньян, Джо Байден, Сергей Лавров, Москва, Россия, США, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Симоньян рассказала, как санкции США отразились на американцах в RT

Симоньян: американцы лишились работы из-за санкций против RT и "России сегодня"

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / RT
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Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт РИА Новости. Граждане США остались без работы после введения санкций против RT и "России сегодня", сообщила главный редактор телеканала и международной медиагруппы Маргарита Симоньян в интервью НТВ на полях саммита БРИКС.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Симоньян принимает участие в мероприятиях в рамках этого события.
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Эксперт связал санкции против "России сегодня" со смертью свободы слова
22 октября, 15:08
"Потом 2022 год. Ну все, вроде бы уже все растерзали, все отняли. Всю недвижимость, которая у меня была за рубежом, которой никогда в жизни, конечно, не было, все мои счета и офшоры, которых тоже, конечно, никогда не было, все отняли", — сказала она.
Симоньян добавила, что и возможность ездить у нее "отняли", хотя она никуда не собиралась, так как времени мало, а в России лучше.
«
"И тут на тебе, опять. Проснулись", — добавила она.
Симоньян предположила, что каждая администрация США, в том числе Джо Байдена, хотела отметиться, вводя ограничения против нее.
"Конечно, нам пришлось все закрыть. Люди остались без работы, самое главное, их люди — граждане Соединенных Штатов Америки. <...> Значит, мы будем искать другие способы и найдем", — рассказала она.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В офисе генсека ООН прокомментировали санкции против "России сегодня" и RT
26 сентября, 21:57
Минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. В список попали также глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ.
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Кремле прокомментировали блокировку RT и "России сегодня" компанией Meta*
17 сентября, 12:37
 
Санкции США против "России сегодня" и RTБРИКСМаргарита СимоньянДжо БайденСергей ЛавровМоскваРоссияСШАВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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