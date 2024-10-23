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Симоньян пошутила, что работает над победой Путина на выборах во всем мире - РИА Новости, 23.10.2024
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21:49 23.10.2024 (обновлено: 21:54 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/simonyan-1979681517.html
Симоньян пошутила, что работает над победой Путина на выборах во всем мире
Симоньян пошутила, что работает над победой Путина на выборах во всем мире - РИА Новости, 23.10.2024
Симоньян пошутила, что работает над победой Путина на выборах во всем мире
Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью НТВ на полях саммита БРИКС пошутила, что работает над тем, чтобы на выборах во... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:49
2024-10-23T21:54
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью НТВ на полях саммита БРИКС пошутила, что работает над тем, чтобы на выборах во всех странах победил Владимир Путин.Так она ответила на просьбу прокомментировать заявления о мнимом вмешательстве России в выборы и референдум в Молдавии."Что значит мы вмешиваемся? Мы и проводим все выборы, в том числе молдавские. Мы работаем над тем, чтобы во всех странах победил Владимир Путин. Вы разве против?" — ответила Симоньян.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Симоньян принимает участие в мероприятиях в рамках саммита.
https://ria.ru/20241023/evroreferendum-1979676585.html
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Симоньян пошутила, что работает над победой Путина на выборах во всем мире

Симоньян пошутила, что работает над победой Путина на выборах во всех странах

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью НТВ на полях саммита БРИКС пошутила, что работает над тем, чтобы на выборах во всех странах победил Владимир Путин.
Так она ответила на просьбу прокомментировать заявления о мнимом вмешательстве России в выборы и референдум в Молдавии.
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"Что значит мы вмешиваемся? Мы и проводим все выборы, в том числе молдавские. Мы работаем над тем, чтобы во всех странах победил Владимир Путин. Вы разве против?" — ответила Симоньян.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Симоньян принимает участие в мероприятиях в рамках саммита.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что на референдуме по членству в ЕС и на президентских выборах в Молдавии имело место некое вмешательство, утверждая, что голосование якобы проходило в условиях беспрецедентного давления и запугивания со стороны Москвы и "ее прокси". В МИД России подчеркивали, что эти обвинения бездоказательны.

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