https://ria.ru/20241023/simonyan-1979681517.html
Симоньян пошутила, что работает над победой Путина на выборах во всем мире
Симоньян пошутила, что работает над победой Путина на выборах во всем мире - РИА Новости, 23.10.2024
Симоньян пошутила, что работает над победой Путина на выборах во всем мире
Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью НТВ на полях саммита БРИКС пошутила, что работает над тем, чтобы на выборах во... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:49
2024-10-23T21:49
2024-10-23T21:54
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью НТВ на полях саммита БРИКС пошутила, что работает над тем, чтобы на выборах во всех странах победил Владимир Путин.Так она ответила на просьбу прокомментировать заявления о мнимом вмешательстве России в выборы и референдум в Молдавии."Что значит мы вмешиваемся? Мы и проводим все выборы, в том числе молдавские. Мы работаем над тем, чтобы во всех странах победил Владимир Путин. Вы разве против?" — ответила Симоньян.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Симоньян принимает участие в мероприятиях в рамках саммита.
https://ria.ru/20241023/evroreferendum-1979676585.html
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Симоньян пошутила, что работает над победой Путина на выборах во всем мире
Симоньян пошутила, что работает над победой Путина на выборах во всех странах