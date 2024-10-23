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Симоньян раскритиковала идею налога на бездетность
Симоньян раскритиковала идею налога на бездетность - РИА Новости, 23.10.2024
Симоньян раскритиковала идею налога на бездетность
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью НТВ на саммите БРИКС назвала идею налога на... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:40
2024-10-23T21:40
2024-10-23T23:23
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общество
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью НТВ на саммите БРИКС назвала идею налога на бездетность отвратительной.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Симоньян принимает участие в мероприятиях в рамках этого события."Налог на бездетность — это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине. А как и кто будет отличать? Я знаю огромное количество людей, которые хотят иметь детей и не могут", — рассказала она.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе о введении налога на бездетность.
https://ria.ru/20241021/gosduma-1979155991.html
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нтв (телеканал), брикс, госдума рф, маргарита симоньян, вячеслав володин, общество, саммит брикс в казани в 2024 году
НТВ (телеканал), БРИКС, Госдума РФ, Маргарита Симоньян, Вячеслав Володин, Общество, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Симоньян раскритиковала идею налога на бездетность
Симоньян назвала идею налога на бездетность отвратительной