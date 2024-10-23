Рейтинг@Mail.ru
Симоньян раскритиковала идею налога на бездетность - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 23.10.2024 (обновлено: 23:23 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/simonyan--1979681081.html
Симоньян раскритиковала идею налога на бездетность
Симоньян раскритиковала идею налога на бездетность - РИА Новости, 23.10.2024
Симоньян раскритиковала идею налога на бездетность
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью НТВ на саммите БРИКС назвала идею налога на... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:40
2024-10-23T23:23
нтв (телеканал)
брикс
госдума рф
маргарита симоньян
вячеслав володин
общество
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_0:251:3135:2014_1920x0_80_0_0_b87b3f3207c51f144842320ae4d1ee80.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью НТВ на саммите БРИКС назвала идею налога на бездетность отвратительной.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Симоньян принимает участие в мероприятиях в рамках этого события."Налог на бездетность — это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине. А как и кто будет отличать? Я знаю огромное количество людей, которые хотят иметь детей и не могут", — рассказала она.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе о введении налога на бездетность.
https://ria.ru/20241021/gosduma-1979155991.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_f653b1665b992248721c90de6d676823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нтв (телеканал), брикс, госдума рф, маргарита симоньян, вячеслав володин, общество, саммит брикс в казани в 2024 году
НТВ (телеканал), БРИКС, Госдума РФ, Маргарита Симоньян, Вячеслав Володин, Общество, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Симоньян раскритиковала идею налога на бездетность

Симоньян назвала идею налога на бездетность отвратительной

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью НТВ на саммите БРИКС назвала идею налога на бездетность отвратительной.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Симоньян принимает участие в мероприятиях в рамках этого события.
"Налог на бездетность — это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине. А как и кто будет отличать? Я знаю огромное количество людей, которые хотят иметь детей и не могут", — рассказала она.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе о введении налога на бездетность.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Госдуме прокомментировали идею ввести налог на бездетность
21 октября, 17:13
 
НТВ (телеканал)БРИКСГосдума РФМаргарита СимоньянВячеслав ВолодинОбществоСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала