Симоньян рассказала главе Палестины о погибших родственниках журналистов
Симоньян рассказала Аббасу о погибших в Палестине родственниках журналистов
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала президенту Палестины Махмуду Аббасу о погибших на территории автономии родственниках журналистов. Видео беседы медиаменеджер опубликовала в Telegram-канале.
"Рассказала Махмуду Аббасу за кофе, что у каждого нашего журналиста в Палестине погибли и продолжают гибнуть родственники", — написала она в публикации.
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Нет ни одного человека, у которого не погибли как минимум десять родственников, уточнила Симоньян во время разговора с президентом Палестины на полях саммита БРИКС.
Мероприятие проходит с 22 по 24 октября в Казани. Накануне туда прилетел Аббас. На завтра, 24 октября, запланирована его встреча с Владимиром Путиным, где, как ожидается, они затронут ситуацию в секторе Газа и на Ближнем Востоке в целом.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР, а с начала 2024-го — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
О том, что на саммите в Казани будет обсуждаться палестино-израильский вопрос, Путин заявил на встрече с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС в минувшую пятницу. Тогда же он отметил, что Россия поддерживает контакты с обеими сторонами, и напомнил, что Москва выступает за реализацию решения Совета Безопасности ООН об образовании двух государств — Израиля и Палестины.