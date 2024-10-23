https://ria.ru/20241023/simonjan-1979575118.html

Симоньян рассказала главе Палестины о погибших родственниках журналистов

Симоньян рассказала главе Палестины о погибших родственниках журналистов - РИА Новости, 23.10.2024

Симоньян рассказала главе Палестины о погибших родственниках журналистов

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала президенту Палестины Махмуду Аббасу о погибших на территории... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:56

2024-10-23T14:56

2024-10-23T15:41

в мире

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казань

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала президенту Палестины Махмуду Аббасу о погибших на территории автономии родственниках журналистов. Видео беседы медиаменеджер опубликовала в Telegram-канале."Рассказала Махмуду Аббасу за кофе, что у каждого нашего журналиста в Палестине погибли и продолжают гибнуть родственники", — написала она в публикации. Нет ни одного человека, у которого не погибли как минимум десять родственников, уточнила Симоньян во время разговора с президентом Палестины на полях саммита БРИКС.Мероприятие проходит с 22 по 24 октября в Казани. Накануне туда прилетел Аббас. На завтра, 24 октября, запланирована его встреча с Владимиром Путиным, где, как ожидается, они затронут ситуацию в секторе Газа и на Ближнем Востоке в целом.О том, что на саммите в Казани будет обсуждаться палестино-израильский вопрос, Путин заявил на встрече с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС в минувшую пятницу. Тогда же он отметил, что Россия поддерживает контакты с обеими сторонами, и напомнил, что Москва выступает за реализацию решения Совета Безопасности ООН об образовании двух государств — Израиля и Палестины.

https://ria.ru/20241002/zaharova-1975871915.html

https://ria.ru/20241023/konflikt-1915630213.html

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