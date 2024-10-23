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Посольство России в Шри-Ланке призвало избегать массовых скоплений людей - РИА Новости, 23.10.2024
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11:38 23.10.2024 (обновлено: 11:55 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/shri-lanka-1979514239.html
Посольство России в Шри-Ланке призвало избегать массовых скоплений людей
Посольство России в Шри-Ланке призвало избегать массовых скоплений людей - РИА Новости, 23.10.2024
Посольство России в Шри-Ланке призвало избегать массовых скоплений людей
Посольство России в Шри-Ланке призвало избегать массовых скоплений людей из-за угрозы теракта на юго-восточном побережье Шри-Ланки. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:38
2024-10-23T11:55
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Посольство России в Шри-Ланке призвало избегать массовых скоплений людей из-за угрозы теракта на юго-восточном побережье Шри-Ланки. "В связи с официальным заявлением официального представителя полиции Шри-Ланки заместителя генерального инспектора Нихала Таладувы о наличии угрозы атак в отношении находящихся в городе Аругам-Бей иностранных туристов посольство обращается с просьбой к гражданам России соблюдать бдительность и избегать массового скопления людей", - сообщило посольство в своем канале в Telegram. Ранее полиция Шри-Ланки объявила о специальных мерах по укреплению безопасности в районе залива Аругам после получения информации о потенциальных угрозах для туристов в этом районе. Сообщается, что около 500 сотрудников полиции и сотрудников спецподразделений были развернуты для усиления безопасности туристической зоны залива Аругам. Как сообщил представитель полиции Шри-Ланки Нихал Таладува, полученная информация свидетельствует о потенциальной опасности для израильтян в этом районе. В свою очередь посольства США и Великобритании в Шри-Ланке настоятельно рекомендовали своим гражданам избегать района Аругам-Бей до дальнейшего уведомления, ссылаясь на достоверную информацию, предупреждающую об атаке, нацеленной на популярные туристические места в этом районе.
https://ria.ru/20241019/ataka-1978926077.html
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в мире, шри-ланка, россия, сша
В мире, Шри-Ланка, Россия, США
Посольство России в Шри-Ланке призвало избегать массовых скоплений людей

Посольство России в Шри-Ланке предостерегло россиян о возможном теракте

© iStock.com / Dmitrii AnikinКоломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© iStock.com / Dmitrii Anikin
Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Посольство России в Шри-Ланке призвало избегать массовых скоплений людей из-за угрозы теракта на юго-восточном побережье Шри-Ланки.
"В связи с официальным заявлением официального представителя полиции Шри-Ланки заместителя генерального инспектора Нихала Таладувы о наличии угрозы атак в отношении находящихся в городе Аругам-Бей иностранных туристов посольство обращается с просьбой к гражданам России соблюдать бдительность и избегать массового скопления людей", - сообщило посольство в своем канале в Telegram.
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Ранее полиция Шри-Ланки объявила о специальных мерах по укреплению безопасности в районе залива Аругам после получения информации о потенциальных угрозах для туристов в этом районе. Сообщается, что около 500 сотрудников полиции и сотрудников спецподразделений были развернуты для усиления безопасности туристической зоны залива Аругам. Как сообщил представитель полиции Шри-Ланки Нихал Таладува, полученная информация свидетельствует о потенциальной опасности для израильтян в этом районе.
В свою очередь посольства США и Великобритании в Шри-Ланке настоятельно рекомендовали своим гражданам избегать района Аругам-Бей до дальнейшего уведомления, ссылаясь на достоверную информацию, предупреждающую об атаке, нацеленной на популярные туристические места в этом районе.
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