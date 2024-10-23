Посольство России в Шри-Ланке призвало избегать массовых скоплений людей
Посольство России в Шри-Ланке предостерегло россиян о возможном теракте
© iStock.com / Dmitrii AnikinКоломбо, Шри-Ланка
© iStock.com / Dmitrii Anikin
Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Посольство России в Шри-Ланке призвало избегать массовых скоплений людей из-за угрозы теракта на юго-восточном побережье Шри-Ланки.
"В связи с официальным заявлением официального представителя полиции Шри-Ланки заместителя генерального инспектора Нихала Таладувы о наличии угрозы атак в отношении находящихся в городе Аругам-Бей иностранных туристов посольство обращается с просьбой к гражданам России соблюдать бдительность и избегать массового скопления людей", - сообщило посольство в своем канале в Telegram.
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Ранее полиция Шри-Ланки объявила о специальных мерах по укреплению безопасности в районе залива Аругам после получения информации о потенциальных угрозах для туристов в этом районе. Сообщается, что около 500 сотрудников полиции и сотрудников спецподразделений были развернуты для усиления безопасности туристической зоны залива Аругам. Как сообщил представитель полиции Шри-Ланки Нихал Таладува, полученная информация свидетельствует о потенциальной опасности для израильтян в этом районе.
В свою очередь посольства США и Великобритании в Шри-Ланке настоятельно рекомендовали своим гражданам избегать района Аругам-Бей до дальнейшего уведомления, ссылаясь на достоверную информацию, предупреждающую об атаке, нацеленной на популярные туристические места в этом районе.
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