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Российские военные освободили Серебрянку в ДНР
Российские военные освободили Серебрянку в ДНР - РИА Новости, 23.10.2024
Российские военные освободили Серебрянку в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:07
2024-10-23T12:07
2024-10-23T12:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Серебрянку в ДНР
МО: группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Серебрянка в ДНР