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США призвали G7 рассмотреть вопрос введения санкций на российский палладий - РИА Новости, 24.10.2024
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23:43 23.10.2024 (обновлено: 00:34 24.10.2024)
https://ria.ru/20241023/sanktsii-1979691200.html
США призвали G7 рассмотреть вопрос введения санкций на российский палладий
США призвали G7 рассмотреть вопрос введения санкций на российский палладий - РИА Новости, 24.10.2024
США призвали G7 рассмотреть вопрос введения санкций на российский палладий
США попросили партнеров по объединению G7 рассмотреть возможность введения санкций против импорта российских палладия и титана, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-23T23:43
2024-10-24T00:34
сша
g7
в мире
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вашингтон (штат)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. США попросили партнеров по объединению G7 рассмотреть возможность введения санкций против импорта российских палладия и титана, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный о ситуации источник."США обратились к своим союзникам по G7 с просьбой рассмотреть санкции против российского палладия и титана", - говорится в публикации.Отмечается, что чиновники администрации президента США Джо Байдена упомянули инициативу на встрече министров финансов G7 в Вашингтоне.Агентство также пишет, что на фоне зависимости европейской промышленности от российского импорта упомянутых металлов, предложение станет испытанием для европейских стран-участниц G7, а ранее чиновники Евросоюза с нежеланием относились к подобным инициативам. Отмечается, что Германии, Франции и Италии также понадобится поддержка остальных 24 государств-членов ЕС, чтобы пойти на эту меру.В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241023/briks-1979537812.html
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сша, g7, в мире, россия, вашингтон (штат), владимир путин, джо байден, евросоюз
США, G7, В мире, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Джо Байден, Евросоюз
США призвали G7 рассмотреть вопрос введения санкций на российский палладий

США просят G7 рассмотреть вопрос введения санкций на российские палладий и титан

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Манхэттен в Нью-Йорке
Вид на Манхэттен в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. США попросили партнеров по объединению G7 рассмотреть возможность введения санкций против импорта российских палладия и титана, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный о ситуации источник.
"США обратились к своим союзникам по G7 с просьбой рассмотреть санкции против российского палладия и титана", - говорится в публикации.
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Отмечается, что чиновники администрации президента США Джо Байдена упомянули инициативу на встрече министров финансов G7 в Вашингтоне.
Агентство также пишет, что на фоне зависимости европейской промышленности от российского импорта упомянутых металлов, предложение станет испытанием для европейских стран-участниц G7, а ранее чиновники Евросоюза с нежеланием относились к подобным инициативам. Отмечается, что Германии, Франции и Италии также понадобится поддержка остальных 24 государств-членов ЕС, чтобы пойти на эту меру.
В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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СШАG7В миреРоссияВашингтон (штат)Владимир ПутинДжо БайденЕвросоюз
 
 
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