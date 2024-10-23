https://ria.ru/20241023/sanktsii-1979691200.html

США призвали G7 рассмотреть вопрос введения санкций на российский палладий

США призвали G7 рассмотреть вопрос введения санкций на российский палладий - РИА Новости, 24.10.2024

США призвали G7 рассмотреть вопрос введения санкций на российский палладий

США попросили партнеров по объединению G7 рассмотреть возможность введения санкций против импорта российских палладия и титана, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-23T23:43

2024-10-23T23:43

2024-10-24T00:34

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. США попросили партнеров по объединению G7 рассмотреть возможность введения санкций против импорта российских палладия и титана, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный о ситуации источник."США обратились к своим союзникам по G7 с просьбой рассмотреть санкции против российского палладия и титана", - говорится в публикации.Отмечается, что чиновники администрации президента США Джо Байдена упомянули инициативу на встрече министров финансов G7 в Вашингтоне.Агентство также пишет, что на фоне зависимости европейской промышленности от российского импорта упомянутых металлов, предложение станет испытанием для европейских стран-участниц G7, а ранее чиновники Евросоюза с нежеланием относились к подобным инициативам. Отмечается, что Германии, Франции и Италии также понадобится поддержка остальных 24 государств-членов ЕС, чтобы пойти на эту меру.В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241023/briks-1979537812.html

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979398427.html

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сша, g7, в мире, россия, вашингтон (штат), владимир путин, джо байден, евросоюз