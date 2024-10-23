https://ria.ru/20241023/sandu-1979672826.html

Еврореферендум и выборы сделали Санду политическим трупом, считает эксперт

Еврореферендум и выборы сделали Санду политическим трупом, считает эксперт - РИА Новости, 23.10.2024

Еврореферендум и выборы сделали Санду политическим трупом, считает эксперт

Сомнительные результаты прошедших в Молдавии 20 октября президентских выборов и референдума об отношении к ЕС превратили действующего президента Майю Санду в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T20:36

2024-10-23T20:36

2024-10-23T20:36

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ТИРАСПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Сомнительные результаты прошедших в Молдавии 20 октября президентских выборов и референдума об отношении к ЕС превратили действующего президента Майю Санду в "политический труп", такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. По данным ЦИК Молдавии, на прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении республики в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. "Санду уже политический труп, ее сторонятся даже ее попутчики справа, вроде проевропейского блока "Ымпреунэ". Все, кто попытается сейчас протянуть ей руку помощи будут увлечены ею в политическое небытие. Крайне правый электорат сейчас нокаутирован, а левый избиратель, напротив, воодушевлен, поэтому невозможно представить себе ситуацию при которой Санду не утратит свой пост. Молдавское общество требует от власти сдержанности и адекватности, поэтому скоро в Молдове будет новый президент", - сказал Шорников. Он отметил, что Санду в первом туре продемонстрировала все имевшиеся у нее электоральные ресурсы: она максимально консолидировала свой электорат – это радикальный прорумынский и активный проевропейский избиратель (как выяснилось, удельный вес этой категории граждан сейчас в Молдове превышает 15%). Она вновь по максимуму использовала голосование диаспоры (на этот раз получилось немного меньше 15%), а также использование административного ресурса и уже традиционных вбросов (по мнению политтехнологов, этот показатель может составлять 7-8%). "Из этого и сложился ее результат – 42%. Это потолок, который ей больше никогда не удастся достигнуть. Санду может рассчитывать только на голоса последовательных прорумынских избирателей. Во втором туре уже не будет использована тема еврореферендума, чтобы привлечь многочисленного, но недисциплинированного проевропейского избирателя. Голосование диаспоры во втором туре тем более пройдет с худшим результатом, да и в первом туре европейские участки голосования были полупустыми", сказал эксперт. По его мнению, европейские покровители разочарованы Санду, которая своим правлением дискредитировала среди молдаван идею евроинтеграции. "После провала в Грузии европейская мечта оказалась скомпрометирована еще в одной стране. В перспективе эта волна евроскептицизма вполне может захлестнуть и Украину, и Балканы. ЕС больше не в моде, все с надеждой смотрят на БРИКС", - подчеркнул Шорников.

https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979428284.html

https://ria.ru/20241021/kiku-1979136197.html

https://ria.ru/20241021/moldavija-1979100162.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евросоюз, снг, брикс, выборы в молдавии — 2024