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Отец Ассанжа назвал саммит БРИКС в Казани поворотной точкой - РИА Новости, 23.10.2024
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17:55 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/sammit-1979639723.html
Отец Ассанжа назвал саммит БРИКС в Казани поворотной точкой
Отец Ассанжа назвал саммит БРИКС в Казани поворотной точкой - РИА Новости, 23.10.2024
Отец Ассанжа назвал саммит БРИКС в Казани поворотной точкой
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в интервью телеканалу RT назвал саммит стран БРИКС в Казани поворотной точкой, означающей смену парадигмы РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:55
2024-10-23T17:55
в мире
джулиан ассанж
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в интервью телеканалу RT назвал саммит стран БРИКС в Казани поворотной точкой, означающей смену парадигмы впервые за 500 лет. "То, что это событие происходит, значимо в той степени, что это первое за 500 лет изменение в геополитическом раскладе мира", - отметил Шиптон, добавив, что саммит БРИКС в Казани также знаменует смещение геополитического, демографического и экономического центра мира на Восток. "Эти три вещи, сложенные вместе, сами по себе заставляют подумать, о боже, это что-то новое, что-то свежее, что-то появляющееся, что принесет мир", - доставил отец Ассанжа. Он также отметил, что саммит БРИКС - событие "историческое".
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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в мире, джулиан ассанж, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Джулиан Ассанж, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Отец Ассанжа назвал саммит БРИКС в Казани поворотной точкой

Отец Ассанжа Джон Шиптон назвал саммит БРИКС в Казани поворотной точкой

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в интервью телеканалу RT назвал саммит стран БРИКС в Казани поворотной точкой, означающей смену парадигмы впервые за 500 лет.
«
"То, что это событие происходит, значимо в той степени, что это первое за 500 лет изменение в геополитическом раскладе мира", - отметил Шиптон, добавив, что саммит БРИКС в Казани также знаменует смещение геополитического, демографического и экономического центра мира на Восток.
"Эти три вещи, сложенные вместе, сами по себе заставляют подумать, о боже, это что-то новое, что-то свежее, что-то появляющееся, что принесет мир", - доставил отец Ассанжа.
Он также отметил, что саммит БРИКС - событие "историческое".
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
В миреДжулиан АссанжБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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