https://ria.ru/20241023/sammit-1979639723.html

Отец Ассанжа назвал саммит БРИКС в Казани поворотной точкой

Отец Ассанжа назвал саммит БРИКС в Казани поворотной точкой - РИА Новости, 23.10.2024

Отец Ассанжа назвал саммит БРИКС в Казани поворотной точкой

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в интервью телеканалу RT назвал саммит стран БРИКС в Казани поворотной точкой, означающей смену парадигмы РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:55

2024-10-23T17:55

2024-10-23T17:55

в мире

джулиан ассанж

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979143740_741:433:3612:2048_1920x0_80_0_0_b794d0b5f59e07bf0e7baf1c0b0d4de9.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в интервью телеканалу RT назвал саммит стран БРИКС в Казани поворотной точкой, означающей смену парадигмы впервые за 500 лет. "То, что это событие происходит, значимо в той степени, что это первое за 500 лет изменение в геополитическом раскладе мира", - отметил Шиптон, добавив, что саммит БРИКС в Казани также знаменует смещение геополитического, демографического и экономического центра мира на Восток. "Эти три вещи, сложенные вместе, сами по себе заставляют подумать, о боже, это что-то новое, что-то свежее, что-то появляющееся, что принесет мир", - доставил отец Ассанжа. Он также отметил, что саммит БРИКС - событие "историческое".

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джулиан ассанж, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году