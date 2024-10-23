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На Сахалине приостановили работу морской переправы - РИА Новости, 23.10.2024
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07:07 23.10.2024 (обновлено: 07:08 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/sahalin-1979468429.html
На Сахалине приостановили работу морской переправы
На Сахалине приостановили работу морской переправы - РИА Новости, 23.10.2024
На Сахалине приостановили работу морской переправы
Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) временно прекращается со среды по погодным условиям, информирует... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:07
2024-10-23T07:08
холмск
сахалин
хабаровский край
ванино (порт)
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) временно прекращается со среды по погодным условиям, информирует Транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис". "По информации ПАО "Сахалинское морское пароходство" (СахМП), в связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, во второй половине суток 23 октября 2024 года ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. В соответствии с метеопрогнозом, движение паромов из порта Ванино может начаться в первой половине четверга. Дизель-электроходы будут пережидать непогоду на материковой стороне.
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холмск, сахалин, хабаровский край, ванино (порт), общество
Холмск, Сахалин, Хабаровский край, Ванино (порт), Общество
На Сахалине приостановили работу морской переправы

Работа морской переправы Холмск – Ванино приостановили из-за циклона

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЗаход судна паромной переправы Холмск-Ванино Сахалинского морского пароходства в порт Холмск
Заход судна паромной переправы Холмск-Ванино Сахалинского морского пароходства в порт Холмск - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Заход судна паромной переправы Холмск-Ванино Сахалинского морского пароходства в порт Холмск. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) временно прекращается со среды по погодным условиям, информирует Транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис".
"По информации ПАО "Сахалинское морское пароходство" (СахМП), в связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, во второй половине суток 23 октября 2024 года ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
В соответствии с метеопрогнозом, движение паромов из порта Ванино может начаться в первой половине четверга. Дизель-электроходы будут пережидать непогоду на материковой стороне.
Грузопассажирский теплоход Александр Деев при выходе из акватории морского порта Ванино столкнулся со льдиной - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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ХолмскСахалинХабаровский крайВанино (порт)Общество
 
 
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