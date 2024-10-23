На Сахалине приостановили работу морской переправы
Работа морской переправы Холмск – Ванино приостановили из-за циклона
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЗаход судна паромной переправы Холмск-Ванино Сахалинского морского пароходства в порт Холмск
Заход судна паромной переправы Холмск-Ванино Сахалинского морского пароходства в порт Холмск. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) временно прекращается со среды по погодным условиям, информирует Транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис".
"По информации ПАО "Сахалинское морское пароходство" (СахМП), в связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, во второй половине суток 23 октября 2024 года ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
В соответствии с метеопрогнозом, движение паромов из порта Ванино может начаться в первой половине четверга. Дизель-электроходы будут пережидать непогоду на материковой стороне.