https://ria.ru/20241023/sahalin-1979468429.html

На Сахалине приостановили работу морской переправы

На Сахалине приостановили работу морской переправы - РИА Новости, 23.10.2024

На Сахалине приостановили работу морской переправы

Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) временно прекращается со среды по погодным условиям, информирует... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T07:07

2024-10-23T07:07

2024-10-23T07:08

холмск

сахалин

хабаровский край

ванино (порт)

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) временно прекращается со среды по погодным условиям, информирует Транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис". "По информации ПАО "Сахалинское морское пароходство" (СахМП), в связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, во второй половине суток 23 октября 2024 года ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. В соответствии с метеопрогнозом, движение паромов из порта Ванино может начаться в первой половине четверга. Дизель-электроходы будут пережидать непогоду на материковой стороне.

https://ria.ru/20240321/parom-1934589448.html

холмск

сахалин

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

холмск, сахалин, хабаровский край, ванино (порт), общество