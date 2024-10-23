https://ria.ru/20241023/sahalin-1979458761.html
Сахалин лидирует в конкурсе "Дальний Восток — Земля приключений"
Сахалин лидирует в конкурсе "Дальний Восток — Земля приключений" - РИА Новости, 23.10.2024
Сахалин лидирует в конкурсе "Дальний Восток — Земля приключений"
Сахалинская область лидирует по количеству заявок, отправленных на всероссийский конкурс "Дальний Восток – Земля приключений", сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T04:34
2024-10-23T04:34
2024-10-23T05:02
россия
дальний восток
сахалинская область
конкурсы
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Сахалинская область лидирует по количеству заявок, отправленных на всероссийский конкурс "Дальний Восток – Земля приключений", сообщил РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем Лазарев. "Сахалинская область удерживает лидирующие позиции по количеству видеоработ, поданных на конкурс "Дальний Восток – Земля приключений". Примечательно, что авторами являются не только местные жители, но и гости региона. А это значит, что поездка к нам оставила только положительные впечатления, которыми они хотят поделиться", - отметил министр. По словам Лазарева, всего на конкурс поступило 76 фильмов о путешествиях по Сахалину и Курилам, причем 66 работ принадлежит жителям островного региона. Авторы сделали темой повествования походы разной сложности. Они поднимались в горы, покоряли вулканы, сплавлялись по рекам, выходили в открытое море. В номинации "Водное путешествие" представили фильмы о подводном мире уникальной жемчужины – острова Монерон. Наравне с путешественниками героями фильмов становились и морские обитатели островов, в том числе сивучи, нерпы, касатки, дельфины. Кроме работ дальневосточников, на конкурс поступили фильмы и из других городов России. Активными участниками, посетившими Дальний Восток, стали жители Москвы и Московской области, Алтайского края и Белгородской области. Конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", НКО "Фонд развития социальных инициатив". Автор лучшего видео о путешествии по Дальнему Востоку получит 3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20241010/sakhalin-1977357953.html
https://ria.ru/20240925/turizm-1974563008.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, дальний восток, сахалинская область, конкурсы, общество
Россия, Дальний Восток, Сахалинская область, Конкурсы, Общество
Сахалин лидирует в конкурсе "Дальний Восток — Земля приключений"
Сахалин лидирует по числу заявок на конкурс "Дальний Восток — Земля приключений"
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Сахалинская область лидирует по количеству заявок, отправленных на всероссийский конкурс "Дальний Восток – Земля приключений", сообщил РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем Лазарев.
"Сахалинская область удерживает лидирующие позиции по количеству видеоработ, поданных на конкурс "Дальний Восток – Земля приключений". Примечательно, что авторами являются не только местные жители, но и гости региона. А это значит, что поездка к нам оставила только положительные впечатления, которыми они хотят поделиться", - отметил министр.
По словам Лазарева, всего на конкурс поступило 76 фильмов о путешествиях по Сахалину
и Курилам, причем 66 работ принадлежит жителям островного региона. Авторы сделали темой повествования походы разной сложности. Они поднимались в горы, покоряли вулканы, сплавлялись по рекам, выходили в открытое море. В номинации "Водное путешествие" представили фильмы о подводном мире уникальной жемчужины – острова Монерон. Наравне с путешественниками героями фильмов становились и морские обитатели островов, в том числе сивучи, нерпы, касатки, дельфины.
Кроме работ дальневосточников, на конкурс поступили фильмы и из других городов России
. Активными участниками, посетившими Дальний Восток
, стали жители Москвы
и Московской области
, Алтайского края
и Белгородской области
.
Конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", НКО "Фонд развития социальных инициатив". Автор лучшего видео о путешествии по Дальнему Востоку получит 3 миллиона рублей.