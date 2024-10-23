https://ria.ru/20241023/sahalin-1979458761.html

Сахалин лидирует в конкурсе "Дальний Восток — Земля приключений"

Сахалин лидирует в конкурсе "Дальний Восток — Земля приключений" - РИА Новости, 23.10.2024

Сахалин лидирует в конкурсе "Дальний Восток — Земля приключений"

Сахалинская область лидирует по количеству заявок, отправленных на всероссийский конкурс "Дальний Восток – Земля приключений", сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T04:34

2024-10-23T04:34

2024-10-23T05:02

россия

дальний восток

сахалинская область

конкурсы

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Сахалинская область лидирует по количеству заявок, отправленных на всероссийский конкурс "Дальний Восток – Земля приключений", сообщил РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем Лазарев. "Сахалинская область удерживает лидирующие позиции по количеству видеоработ, поданных на конкурс "Дальний Восток – Земля приключений". Примечательно, что авторами являются не только местные жители, но и гости региона. А это значит, что поездка к нам оставила только положительные впечатления, которыми они хотят поделиться", - отметил министр. По словам Лазарева, всего на конкурс поступило 76 фильмов о путешествиях по Сахалину и Курилам, причем 66 работ принадлежит жителям островного региона. Авторы сделали темой повествования походы разной сложности. Они поднимались в горы, покоряли вулканы, сплавлялись по рекам, выходили в открытое море. В номинации "Водное путешествие" представили фильмы о подводном мире уникальной жемчужины – острова Монерон. Наравне с путешественниками героями фильмов становились и морские обитатели островов, в том числе сивучи, нерпы, касатки, дельфины. Кроме работ дальневосточников, на конкурс поступили фильмы и из других городов России. Активными участниками, посетившими Дальний Восток, стали жители Москвы и Московской области, Алтайского края и Белгородской области. Конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", НКО "Фонд развития социальных инициатив". Автор лучшего видео о путешествии по Дальнему Востоку получит 3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20241010/sakhalin-1977357953.html

https://ria.ru/20240925/turizm-1974563008.html

россия

дальний восток

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дальний восток, сахалинская область, конкурсы, общество