https://ria.ru/20241023/ryba-1979463950.html
Россияне сократили покупки тунца и шпрот, показало исследование
Россияне сократили покупки тунца и шпрот, показало исследование - РИА Новости, 23.10.2024
Россияне сократили покупки тунца и шпрот, показало исследование
Россияне в третьем квартале 2024 года по сравнению с прошлым годом сократили число покупок тунца, лосося, шпрот и иваси, зато увеличили потребление минтая,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:53
2024-10-23T05:53
2024-10-23T05:53
экономика
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россияне в третьем квартале 2024 года по сравнению с прошлым годом сократили число покупок тунца, лосося, шпрот и иваси, зато увеличили потребление минтая, трески и сельди - покупки рыбы в целом за год выросли на 7%, подсчитали для РИА Новости эксперты "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД". "Средний чек покупки рыбы составил 516 рублей, оказавшись на 5% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше уровня прошлого года на 7%", - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков в третьем квартале этого и прошлого года. По их данным, выросло число покупок минтая (+10% по числу покупок), трески (+5%) и сельди (+3%), в то же время реже брали тунец (-7%), лосось (-6%), шпроты (-5%), иваси (-13%). А вот медианная цена показала положительную динамику в каждой категории (учитывающей и консервы и свежую рыбу), сильнее всего она выросла по иваси - на 15% до 275 рублей. По минтаю она увеличилась на 5% - до 239 рублей, по треске - на 4%, до 345 рублей, по сельди - на 8%, до 260 рублей, по тунцу - на 12%, до 412 рублей, по лососю - на 12%, до 561 рубля, по шпротам - на 8%, до 218 рублей.
https://ria.ru/20241012/ryba-1977712785.html
https://ria.ru/20241011/mintay-1977508206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Россияне сократили покупки тунца и шпрот, показало исследование
"Платформа ОФД": россияне сократили покупки тунца и шпрот в пользу другой рыбы
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россияне в третьем квартале 2024 года по сравнению с прошлым годом сократили число покупок тунца, лосося, шпрот и иваси, зато увеличили потребление минтая, трески и сельди - покупки рыбы в целом за год выросли на 7%, подсчитали для РИА Новости эксперты "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД".
"Средний чек покупки рыбы составил 516 рублей, оказавшись на 5% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше уровня прошлого года на 7%", - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков в третьем квартале этого и прошлого года.
По их данным, выросло число покупок минтая (+10% по числу покупок), трески (+5%) и сельди (+3%), в то же время реже брали тунец (-7%), лосось (-6%), шпроты (-5%), иваси (-13%).
А вот медианная цена показала положительную динамику в каждой категории (учитывающей и консервы и свежую рыбу), сильнее всего она выросла по иваси - на 15% до 275 рублей.
По минтаю она увеличилась на 5% - до 239 рублей, по треске - на 4%, до 345 рублей, по сельди - на 8%, до 260 рублей, по тунцу - на 12%, до 412 рублей, по лососю - на 12%, до 561 рубля, по шпротам - на 8%, до 218 рублей.