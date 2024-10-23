https://ria.ru/20241023/ryba-1979463950.html

Россияне сократили покупки тунца и шпрот, показало исследование

Россияне сократили покупки тунца и шпрот, показало исследование - РИА Новости, 23.10.2024

Россияне сократили покупки тунца и шпрот, показало исследование

Россияне в третьем квартале 2024 года по сравнению с прошлым годом сократили число покупок тунца, лосося, шпрот и иваси, зато увеличили потребление минтая,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T05:53

2024-10-23T05:53

2024-10-23T05:53

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154956/73/1549567343_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_db0d98ea73ba33127582d348fe160ed8.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россияне в третьем квартале 2024 года по сравнению с прошлым годом сократили число покупок тунца, лосося, шпрот и иваси, зато увеличили потребление минтая, трески и сельди - покупки рыбы в целом за год выросли на 7%, подсчитали для РИА Новости эксперты "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД". "Средний чек покупки рыбы составил 516 рублей, оказавшись на 5% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше уровня прошлого года на 7%", - выяснили авторы исследования, сравнив данные из средних чеков в третьем квартале этого и прошлого года. По их данным, выросло число покупок минтая (+10% по числу покупок), трески (+5%) и сельди (+3%), в то же время реже брали тунец (-7%), лосось (-6%), шпроты (-5%), иваси (-13%). А вот медианная цена показала положительную динамику в каждой категории (учитывающей и консервы и свежую рыбу), сильнее всего она выросла по иваси - на 15% до 275 рублей. По минтаю она увеличилась на 5% - до 239 рублей, по треске - на 4%, до 345 рублей, по сельди - на 8%, до 260 рублей, по тунцу - на 12%, до 412 рублей, по лососю - на 12%, до 561 рубля, по шпротам - на 8%, до 218 рублей.

https://ria.ru/20241012/ryba-1977712785.html

https://ria.ru/20241011/mintay-1977508206.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика