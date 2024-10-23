https://ria.ru/20241023/roszdravnadzor-1979644021.html

Росздравнадзор рассказал о нарушениях в частных клиниках, где делают аборты

Росздравнадзор рассказал о нарушениях в частных клиниках, где делают аборты - РИА Новости, 23.10.2024

Росздравнадзор рассказал о нарушениях в частных клиниках, где делают аборты

В частных медорганизациях, где делают аборты, нередко выявляются нарушения, в том числе нарушается неделя тишины, считает заместитель руководителя... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:09

2024-10-23T18:09

2024-10-23T18:09

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В частных медорганизациях, где делают аборты, нередко выявляются нарушения, в том числе нарушается неделя тишины, считает заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Серегина. "В 93% от тех организаций, которые мы проверяем, мы находим нарушения. Это много. Много жалоб от граждан", - сказала Серегина на круглом столе в Совете Федерации о защите прав потребителей при оказании медицинских услуг частными организациями. Она отметила, что неделя тишины нарушается в большей степени в частных медицинских организациях, тогда как в государственных уже привыкли к этому и знают, что за этим ведется контроль.

https://ria.ru/20241015/abort-1978155504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), совет федерации рф