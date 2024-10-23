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Росздравнадзор рассказал о нарушениях в частных клиниках, где делают аборты - РИА Новости, 23.10.2024
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18:09 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/roszdravnadzor-1979644021.html
Росздравнадзор рассказал о нарушениях в частных клиниках, где делают аборты
Росздравнадзор рассказал о нарушениях в частных клиниках, где делают аборты - РИА Новости, 23.10.2024
Росздравнадзор рассказал о нарушениях в частных клиниках, где делают аборты
В частных медорганизациях, где делают аборты, нередко выявляются нарушения, в том числе нарушается неделя тишины, считает заместитель руководителя... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:09
2024-10-23T18:09
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В частных медорганизациях, где делают аборты, нередко выявляются нарушения, в том числе нарушается неделя тишины, считает заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Серегина. "В 93% от тех организаций, которые мы проверяем, мы находим нарушения. Это много. Много жалоб от граждан", - сказала Серегина на круглом столе в Совете Федерации о защите прав потребителей при оказании медицинских услуг частными организациями. Она отметила, что неделя тишины нарушается в большей степени в частных медицинских организациях, тогда как в государственных уже привыкли к этому и знают, что за этим ведется контроль.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), совет федерации рф
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Совет Федерации РФ
Росздравнадзор рассказал о нарушениях в частных клиниках, где делают аборты

Росздравнадзор: в частных клиниках, где делают аборты, выявляют нарушения

© iStock.com / BoylosoДевушка в больничной палате
Девушка в больничной палате - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© iStock.com / Boyloso
Девушка в больничной палате. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В частных медорганизациях, где делают аборты, нередко выявляются нарушения, в том числе нарушается неделя тишины, считает заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Серегина.
"В 93% от тех организаций, которые мы проверяем, мы находим нарушения. Это много. Много жалоб от граждан", - сказала Серегина на круглом столе в Совете Федерации о защите прав потребителей при оказании медицинских услуг частными организациями.
Она отметила, что неделя тишины нарушается в большей степени в частных медицинских организациях, тогда как в государственных уже привыкли к этому и знают, что за этим ведется контроль.
Аборт - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Достаточно 200 секунд, чтобы отговорить женщину от аборта, заявил эксперт
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Совет Федерации РФ
 
 
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