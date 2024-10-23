https://ria.ru/20241023/rossiya-1979458622.html

Аналитик заявил, что Россия побеждает коллективный Запад

Аналитик заявил, что Россия побеждает коллективный Запад - РИА Новости, 23.10.2024

Аналитик заявил, что Россия побеждает коллективный Запад

Россия побеждает коллективный Запад, и он не хочет это признавать, экономика России растет и адаптируется под сложные условия, заявил РИА Новости журналист,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T04:31

2024-10-23T04:31

2024-10-23T04:31

россия

европа

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия побеждает коллективный Запад, и он не хочет это признавать, экономика России растет и адаптируется под сложные условия, заявил РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. "Вашингтон не может признать, что Россия борется со всем коллективным Западом. Она побеждает. Российская экономика сильна, она растет быстрее, чем все остальные страны Европы. Она... реорганизовала Россию с точки зрения торговых отношений с Азией", - сказал Пепе Эскобар. "Так что все, что они бросили против России, Россия впитала и изменила. Они просто не могут этого признать. Потому что менталитет у них все тот же. Особенно неуважение к России как к великой державе", - подытожил аналитик.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, в мире