Рейтинг@Mail.ru
Аналитик заявил, что Россия побеждает коллективный Запад - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:31 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/rossiya-1979458622.html
Аналитик заявил, что Россия побеждает коллективный Запад
Аналитик заявил, что Россия побеждает коллективный Запад - РИА Новости, 23.10.2024
Аналитик заявил, что Россия побеждает коллективный Запад
Россия побеждает коллективный Запад, и он не хочет это признавать, экономика России растет и адаптируется под сложные условия, заявил РИА Новости журналист,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T04:31
2024-10-23T04:31
россия
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_4ddc59383903f70e3b86eb55beefc957.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия побеждает коллективный Запад, и он не хочет это признавать, экономика России растет и адаптируется под сложные условия, заявил РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. "Вашингтон не может признать, что Россия борется со всем коллективным Западом. Она побеждает. Российская экономика сильна, она растет быстрее, чем все остальные страны Европы. Она... реорганизовала Россию с точки зрения торговых отношений с Азией", - сказал Пепе Эскобар. "Так что все, что они бросили против России, Россия впитала и изменила. Они просто не могут этого признать. Потому что менталитет у них все тот же. Особенно неуважение к России как к великой державе", - подытожил аналитик.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1624a1e621499168cc0e0ce9230a0ca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, в мире
Россия, Европа, В мире
Аналитик заявил, что Россия побеждает коллективный Запад

Аналитик Эскобар: Россия побеждает коллективный Запад, а ее экономика растет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия побеждает коллективный Запад, и он не хочет это признавать, экономика России растет и адаптируется под сложные условия, заявил РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар.
"Вашингтон не может признать, что Россия борется со всем коллективным Западом. Она побеждает. Российская экономика сильна, она растет быстрее, чем все остальные страны Европы. Она... реорганизовала Россию с точки зрения торговых отношений с Азией", - сказал Пепе Эскобар.
"Так что все, что они бросили против России, Россия впитала и изменила. Они просто не могут этого признать. Потому что менталитет у них все тот же. Особенно неуважение к России как к великой державе", - подытожил аналитик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
 
РоссияЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала