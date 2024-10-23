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Роскомнадзор рассказал о возможности блокировать звонки в мессенджерах - РИА Новости, 23.10.2024
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19:05 23.10.2024 (обновлено: 19:49 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/roskomnadzor-1979661455.html
Роскомнадзор рассказал о возможности блокировать звонки в мессенджерах
Роскомнадзор рассказал о возможности блокировать звонки в мессенджерах - РИА Новости, 23.10.2024
Роскомнадзор рассказал о возможности блокировать звонки в мессенджерах
Роскомнадзор может блокировать звонки в мессенджерах для защиты россиян от мошенников, но это жесткая мера, заявил глава ведомства Андрей Липов в кулуарах... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:05
2024-10-23T19:49
общество
технологии
андрей липов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Роскомнадзор может блокировать звонки в мессенджерах для защиты россиян от мошенников, но это жесткая мера, заявил глава ведомства Андрей Липов в кулуарах форума "Спектр-2024". "Мы умеем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен как одна из мер", — рассказал он, говоря о методах борьбы с мошенничеством. По словам Липова, сейчас обсуждается создание комплекса требований к зарубежным сервисам в том, что касается пропуска звонков. Так, предлагается обязать мессенджеры предоставить пользователю возможность самому ограничить принятие звонков, например, из-за границы или с незнакомых номеров. РКН, со своей стороны, сможет вводить временные запреты на все звонки через ту или иную платформу до выполнения этих требований."Условно говоря, пока не выполнил, звонить через тебя не смогут. Это отдельное регулирование, которое нужно продумывать. Оно сейчас на полях форума будет дополнительно обсуждаться", — пояснил глава Роскомнадзора.В июне ведомство предложило запретить голосовые звонки через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров. Там отметили, что злоумышленникам стало выгодно использовать такие сервисы, поскольку при создании аккаунта сведения о его владельце не проверяются на достоверность. Таким образом, введение такого ограничения позволило бы защитить граждан от мошенников и телефонных террористов.
https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html
https://ria.ru/20240921/otkrytki-1973953241.html
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общество, технологии, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Андрей Липов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор рассказал о возможности блокировать звонки в мессенджерах

Липов: РКН может блокировать звонки в мессенджерах в качестве жесткой меры

© iStock.com / SitthiphongЖенщина сбрасывает нежелательный звонок
Женщина сбрасывает нежелательный звонок - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© iStock.com / Sitthiphong
Женщина сбрасывает нежелательный звонок. Архивное фото
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СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Роскомнадзор может блокировать звонки в мессенджерах для защиты россиян от мошенников, но это жесткая мера, заявил глава ведомства Андрей Липов в кулуарах форума "Спектр-2024".
"Мы умеем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен как одна из мер", — рассказал он, говоря о методах борьбы с мошенничеством.
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По словам Липова, сейчас обсуждается создание комплекса требований к зарубежным сервисам в том, что касается пропуска звонков. Так, предлагается обязать мессенджеры предоставить пользователю возможность самому ограничить принятие звонков, например, из-за границы или с незнакомых номеров.
РКН, со своей стороны, сможет вводить временные запреты на все звонки через ту или иную платформу до выполнения этих требований.
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"Условно говоря, пока не выполнил, звонить через тебя не смогут. Это отдельное регулирование, которое нужно продумывать. Оно сейчас на полях форума будет дополнительно обсуждаться", — пояснил глава Роскомнадзора.
В июне ведомство предложило запретить голосовые звонки через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров. Там отметили, что злоумышленникам стало выгодно использовать такие сервисы, поскольку при создании аккаунта сведения о его владельце не проверяются на достоверность. Таким образом, введение такого ограничения позволило бы защитить граждан от мошенников и телефонных террористов.
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ОбществоТехнологииАндрей ЛиповФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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