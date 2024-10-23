https://ria.ru/20241023/roskomnadzor-1979519187.html
В Роскомнадзоре рассказали о росте числа компьютерных и DDoS-атак
В Роскомнадзоре рассказали о росте числа компьютерных и DDoS-атак - РИА Новости, 23.10.2024
В Роскомнадзоре рассказали о росте числа компьютерных и DDoS-атак
С начала специальной военной операции (СВО) число компьютерных и DDoS-атак ежегодно увеличивается в среднем на 70%, сказал глава Роскомнадзора Андрей Липов в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:57
2024-10-23T11:57
2024-10-23T11:57
технологии
андрей липов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. С начала специальной военной операции (СВО) число компьютерных и DDoS-атак ежегодно увеличивается в среднем на 70%, сказал глава Роскомнадзора Андрей Липов в рамках форума "Спектр-2024". "По оценкам специалистов, с начала СВО количество компьютерных и DDoS-атак в среднем ежегодно увеличивается на 70%", - сказал он. Он также добавил, что благодаря национальной системе противодействия DDoS-атакам (НСПА) Роскомнадзора было отражено более 7 тысяч кибератак на российские ресурсы. Система оказывает помощь операторам связи и владельцам ресурсов по отражению кибератак из-за рубежа, ограничивая вредоносный трафик. Липов добавил, что на законодательном уровне необходимо установить регулирование так называемых первичных сетей связи, обеспечить их инвентаризацию и определить требования, в том числе по размещению и резервированию узлов и линии первичных сетей связи. "Работа в этом направлении идет. Есть экспертная дискуссия с операторами связи. Рассчитываем, что операторы связи поймут важность этой задачи для страны", - прокомментировал он. В ходе выступления глава ведомства также заявил, что все аспекты управления экономикой и жизнью общества зависят от оперативного обмена и обработки информации, основу которых определяет инфраструктура связи. "Понимая это, Запад системно и непрерывно проводит векторную работу, направленную на дестабилизацию системы сетей", - отмечает Липов. Глава ведомства добавил, что в эту деструктивную работу включены западные IT-гиганты, государственные и общественные организации, специальные и военные учреждения.
https://ria.ru/20240929/kaspersky-1975391089.html
https://ria.ru/20240525/kiberataki-1948284515.html
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технологии, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Андрей Липов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Роскомнадзоре рассказали о росте числа компьютерных и DDoS-атак
Липов: число кибератак с начала СВО ежегодно увеличивается на 70%
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. С начала специальной военной операции (СВО) число компьютерных и DDoS-атак ежегодно увеличивается в среднем на 70%, сказал глава Роскомнадзора Андрей Липов в рамках форума "Спектр-2024".
"По оценкам специалистов, с начала СВО количество компьютерных и DDoS-атак в среднем ежегодно увеличивается на 70%", - сказал он.
Он также добавил, что благодаря национальной системе противодействия DDoS-атакам (НСПА) Роскомнадзора было отражено более 7 тысяч кибератак на российские ресурсы. Система оказывает помощь операторам связи и владельцам ресурсов по отражению кибератак из-за рубежа, ограничивая вредоносный трафик.
Липов добавил, что на законодательном уровне необходимо установить регулирование так называемых первичных сетей связи, обеспечить их инвентаризацию и определить требования, в том числе по размещению и резервированию узлов и линии первичных сетей связи. "Работа в этом направлении идет. Есть экспертная дискуссия с операторами связи. Рассчитываем, что операторы связи поймут важность этой задачи для страны", - прокомментировал он.
В ходе выступления глава ведомства также заявил, что все аспекты управления экономикой и жизнью общества зависят от оперативного обмена и обработки информации, основу которых определяет инфраструктура связи. "Понимая это, Запад системно и непрерывно проводит векторную работу, направленную на дестабилизацию системы сетей", - отмечает Липов. Глава ведомства добавил, что в эту деструктивную работу включены западные IT-гиганты, государственные и общественные организации, специальные и военные учреждения.