https://ria.ru/20241023/roskomnadzor-1979519187.html

В Роскомнадзоре рассказали о росте числа компьютерных и DDoS-атак

В Роскомнадзоре рассказали о росте числа компьютерных и DDoS-атак - РИА Новости, 23.10.2024

В Роскомнадзоре рассказали о росте числа компьютерных и DDoS-атак

С начала специальной военной операции (СВО) число компьютерных и DDoS-атак ежегодно увеличивается в среднем на 70%, сказал глава Роскомнадзора Андрей Липов в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:57

2024-10-23T11:57

2024-10-23T11:57

технологии

андрей липов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. С начала специальной военной операции (СВО) число компьютерных и DDoS-атак ежегодно увеличивается в среднем на 70%, сказал глава Роскомнадзора Андрей Липов в рамках форума "Спектр-2024". "По оценкам специалистов, с начала СВО количество компьютерных и DDoS-атак в среднем ежегодно увеличивается на 70%", - сказал он. Он также добавил, что благодаря национальной системе противодействия DDoS-атакам (НСПА) Роскомнадзора было отражено более 7 тысяч кибератак на российские ресурсы. Система оказывает помощь операторам связи и владельцам ресурсов по отражению кибератак из-за рубежа, ограничивая вредоносный трафик. Липов добавил, что на законодательном уровне необходимо установить регулирование так называемых первичных сетей связи, обеспечить их инвентаризацию и определить требования, в том числе по размещению и резервированию узлов и линии первичных сетей связи. "Работа в этом направлении идет. Есть экспертная дискуссия с операторами связи. Рассчитываем, что операторы связи поймут важность этой задачи для страны", - прокомментировал он. В ходе выступления глава ведомства также заявил, что все аспекты управления экономикой и жизнью общества зависят от оперативного обмена и обработки информации, основу которых определяет инфраструктура связи. "Понимая это, Запад системно и непрерывно проводит векторную работу, направленную на дестабилизацию системы сетей", - отмечает Липов. Глава ведомства добавил, что в эту деструктивную работу включены западные IT-гиганты, государственные и общественные организации, специальные и военные учреждения.

https://ria.ru/20240929/kaspersky-1975391089.html

https://ria.ru/20240525/kiberataki-1948284515.html

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технологии, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)