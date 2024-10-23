https://ria.ru/20241023/reklama-1979454315.html

Каждый седьмой россиянин готов сняться в рекламе, показал опрос

Каждый седьмой россиянин готов сняться в рекламе, показал опрос - РИА Новости, 23.10.2024

Каждый седьмой россиянин готов сняться в рекламе, показал опрос

Многие россияне с удовольствием снялись бы в рекламе: женщины хотели бы продвигать косметику, продукты питания и одежду, а мужчины - авто и спортивные товары,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:19

2024-10-23T03:19

2024-10-23T03:19

общество

россия

superjob

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Многие россияне с удовольствием снялись бы в рекламе: женщины хотели бы продвигать косметику, продукты питания и одежду, а мужчины - авто и спортивные товары, однако каждому седьмому все равно, что рекламировать - лишь бы платили, выяснили для РИА Новости в SuperJob. "Сниматься в рекламе и продвигать практически любой товар за вознаграждение согласился бы каждый седьмой россиянин (14%). Каждый одиннадцатый (9%) готов рекламировать только качественный и полезный продукт. Женщины хотели бы участвовать в рекламе косметики, продуктов питания и предметов одежды, а мужчины - автомобилей и спортивных товаров", - выяснилось в ходе исследования. Каждый четвертый россиянин (23%) не стал бы сниматься в рекламных роликах: "Реклама — это не мое". По отношению к исследованию 2023 года число не желающих сниматься в какой-либо рекламе увеличилось на 6 процентных пунктов, по их мнению, продвигать товары и услуги должны профессионалы. Судя по результатам исследования, чаще всего под воздействием рекламы россияне покупают продукты питания (8%), косметику, парфюмерию, средства по уходу (7%) и бытовую технику (4%). По 3% респондентов отметили, что реклама побудила их к покупке гаджетов, лекарств, медицинских изделий и бытовой химии, по 2% — к приобретению автотоваров, одежды, обуви и билетов на культурные мероприятия. Женщины под влиянием рекламы чаще мужчин покупают продукты питания, косметику и бытовую химию, а мужчины — отправляются за гаджетами и запчастями. Каждый второй россиянин (48%) считает, что не подвержен влиянию рекламы и покупает только то, что ему необходимо. Чаще это утверждали мужчины (50% против 44% женщин). Исследование проводилось с 9 по 21 октября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.

https://ria.ru/20240919/opros-1973572515.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, superjob